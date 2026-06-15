La sorpresiva elección de FIFA de mejor jugador del partido en el empate entre Uruguay y Arabia Saudita

La selección uruguaya empató 1-1 contra Arabia Saudita en su debut por el grupo H del Mundial 2026 dejando dos importantes unidades por el camino.

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A pesar de hacer un discreto partido, primero como extremo derecho y luego como volante interior, la FIFA le dio el premio de mejor jugador del partido a Federico Valverde.

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El sentimiento unánime de los seguidores de la cuenta fue de que el golero de Arabia Saudita, Mohammed Al Owais, debió ser el jugador galardonado.

Uruguay tuvo que activar el modo reacción para salvar el debut ante Arabia Saudita y arrancó el Mundial 2026 regalando puntos

Así vivió Marcelo Bielsa el empate entre la selección uruguaya y Arabia Saudita por el Mundial 2026: pausas de hidratación efusivas y un doble nueve que no cuadró

20260615 Miami, United States Foto porPATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Foto por PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Uruguay's midfielder #08 Federico Valverde reacts at the end of the 2026 World Cup Group H football match between Saudi Arabia and Uruguay at the Federico Valverde Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP

Así se expresaron tanto hinchas de los Halcones Verdes como de Uruguay.

20260615 PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Foto por PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Saudi Arabia's goalkeeper #21 Mohammed Al-Owais makes a save during the 2026 World Cup Group H football match between Saudi Arabia and Uruguay at the Miami Stadium in Miami Ga Mohammed Al Owais Foto: Patricio De Melo Moreira/AFP

Al Owais realizó nueve atajadas y fue factor determinante del empate salvando en reiteradas ocasiones su arco.