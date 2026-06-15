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La sorpresiva elección de FIFA de mejor jugador del partido en el empate entre Uruguay y Arabia Saudita

Mirá cuál fue la sorpresiva elección de FIFA de mejor jugador del partido en el empate entre Uruguay y Arabia Saudita

15 de junio de 2026 22:58 hs
Uruguay

Uruguay

Foto: Chandan Khanna/AFP

La selección uruguaya empató 1-1 contra Arabia Saudita en su debut por el grupo H del Mundial 2026 dejando dos importantes unidades por el camino.

A pesar de hacer un discreto partido, primero como extremo derecho y luego como volante interior, la FIFA le dio el premio de mejor jugador del partido a Federico Valverde.

El sentimiento unánime de los seguidores de la cuenta fue de que el golero de Arabia Saudita, Mohammed Al Owais, debió ser el jugador galardonado.

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20260615 Miami, United States Foto porPATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Foto por PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Uruguay's midfielder #08 Federico Valverde reacts at the end of the 2026 World Cup Group H football match between Saudi Arabia and Uruguay at the
Federico Valverde

Federico Valverde

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20260615 PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Foto por PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Saudi Arabia's goalkeeper #21 Mohammed Al-Owais makes a save during the 2026 World Cup Group H football match between Saudi Arabia and Uruguay at the Miami Stadium in Miami Ga
Mohammed Al Owais

Mohammed Al Owais

Al Owais realizó nueve atajadas y fue factor determinante del empate salvando en reiteradas ocasiones su arco.

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