Uruguay tuvo que activar el modo reacción para salvar el debut ante Arabia Saudita y arrancó el Mundial 2026 regalando puntos

Atado, contenido, cauteloso. Pacato, tímido, inofensivo. Así empezó Uruguay su camino en el Mundial 2026 , regalando un tiempo contra Arabia Saudita que lo condenó a dejar dos puntos por el camino en su debut. Una historia que se repite Mundial tras Mundial. De 1974 a esta parte donde solo se le pudo ganar, agónicamente y de pelota quieta, a Egipto en 2018.

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Esa actitud inicial fue radicalmente cambiada para el segundo tiempo.

Pero claro, una vez que se activó el modo reacción , después de quedar abajo en el marcador mostrando inocentes debilidades en el juego aéreo ante un equipo de talla baja.

Así vivió Marcelo Bielsa el empate entre la selección uruguaya y Arabia Saudita por el Mundial 2026: pausas de hidratación efusivas y un doble nueve que no cuadró

El histórico récord de longevidad que Fernando Muslera establece en el Mundial con la selección uruguaya

Cuando el Mundial era todo vértigo, intensidad, actitud propositiva de las potencias, fútbol vertiginoso y un amplio caudal de imaginación creativa, Uruguay llegó para jugar a ritmo cansino, a tranco lento, sin capacidad de sorpresa y con escasa generación de juego.

Arabia Saudita le dio la iniciativa, la pelota y no salió jamás a presionarlo arriba. Era un escenario cómodo para mostrar otro juego, otra actitud, otra intensidad, otra voracidad.

La primera vez que el equipo de Marcelo Bielsa plantó el bloque entero en campo rival fue a los 4 minutos y ahí Maximiliano Araújo sacó un potente remate al borde del área, muy bien atajado por Mohamed Al Owais.

El extremo arrancó contra la banda pero se tiró al medio en cada ataque para dejarle el pasillo externo a la subida de un Matías Viña que jugó un pobrísimo primer tiempo.

En dos acciones de pelota quieta, Uruguay se insinuó peligroso ante el equipo de talla más baja del Mundial (promedio de 1,78 metros y cuyos jugadores de campo promedian 1,75 m).

Federico Viñas ganó de arriba en su primer intento, pero su cabezazo rebotó en un defensor.

Luego fue Matías Viña el que generó una falta sobre el banderín del córner. Nuevamente Viñas cargó el área generando un rebote en la mano de Hassan Al Tambakti, pero la misma claramente no era sancionable.

Bielsa se mostró enérgico en la pausa de hidratación (22').

El equipo, desde la postura, tuvo un cambio, porque Guillermo Varela se adelantó bastante en el campo intentando que Federico Valverde se involucrara en el juego.

Un desborde de Varela, a los 29', le generó a Uruguay su chance más clara en el primer tiempo.

Rodrigo Bentancur metió una bocha al segundo palo, Maxi Araújo la bajó de cabeza y de palomita, Viñas, estuvo a punto de empatar, pero ahí empezó a agigantarse la figura del golero Mohammed Al Owais, el MVP del triunfo de los Halcones Verdes contra Argentina, en el estreno del Mundial 2022.

Uruguay vs Arabia EFE

El partido cambió drásticamente a partir del minuto 37' cuando Arabia Saudita metió dos centros seguidos al área de Uruguay y se encontró con una defensa muy débil.

Fernando Muslera apareció con una gran atajada a una mano para salvar el arco celeste.

Los asiáticos crecieron a partir de esa incidencia y dejaron atrás su postura cautelosa inicial para dar un paso al frente y elevar el tono de su intensidad de juego.

¿Resultado? Uruguay se vio insólitamente desbordado.

Y también quedó en desventaja. Por el sector de Matías Viña se generó un córner en el que Rodrigo Bentancur fallando a una de esas máximas que se enseñan en el baby fútbol nunca miró la pelota, sino a su referencia.

Mohammed Kano, que sí miraba la pelota, saltó a tiempo, le ganó de arriba, Muslera dio rebote y Abdulelah Al Amri marcó el 1-0 de rebote.

Fue el premio a animarse, a darse cuenta de que Uruguay no era más, a leer las ventajas que dio un jugador como Viña, totalmente falto de tiempo y distancias, y a buscar en su debilidad inicial -el juego aéreo- una fortaleza.

El trámite recordó aquella conferencia de prensa del colombiano Jorge Luis Pinto tras el 3-1 de Costa Rica a Uruguay en Fortaleza, por la primera fecha del grupo del Mundial Brasil 2014. "Respeto a Uruguay, pero hoy le ganamos incluso en el juego aéreo, que es una de las virtudes de la selección uruguaya".

Con el escenario de la desventaja, empezó otro partido para Uruguay. El de la reacción.

A los 44' Al Owais salvó con espectacular volada un cabezazo de Viñas y así se sostuvo la ventaja de cara al entretiempo.

Ahí Bielsa mandó a la cancha a Juan Manuel Sanabria y a Agustín Canobbio, saliendo Viña y Darwin Núñez, quien como era obvio, acusó la falta de competencia que arrastró a lo largo de todo el año.

En el arranque del segundo tiempo Uruguay elevó su tono y su despliegue físico.

Se jugó al patrón básico que pretende Bielsa: correr no para jugar bien, pero sí para no jugar mal.

Varela y Sanabria se plegaron plenamente al ataque. Valverde tuvo más contacto con la pelota en zona central y Viñas siguió siendo una presencia amenazante en el centro del área.

Canobbio entró bien y demostró que la banda le queda mucho más cómoda que a Valverde.

Apenas comenzado el complemente, el delantero cabeceó cruzado un centro de Varela, pero Al Owais sacó con un manotazo salvador.

Luego siguió un cabezazo de Viñas apenas desviado (era córner pero se cobró saque de meta) y un remate de afuera del área de Ugarte que se estrelló en el vertical derecho.

El DT echó mano a Nicolás De La Cruz tras la pausa de hidratación del segundo tiempo. El mejor intérprete del mejor momento del DT de la selección uruguaya. Un jugador castigado por las lesiones en los últimos tiempos y por sus escasos minutos en Flamengo.

Premio a toda la insistencia, a un segundo tiempo donde Arabia Saudita fue incapaz de cruzar la mitad de la cancha, llegó el empate, con centro de Mathías Olivera, cabezazo de Viñas, rebote de Al Owais y remate desde un ángulo sesgado de Maxi Araújo.

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Maxi Araújo puso el 1-1 ante Arabia Saudita e ilusiona a los charrúas. pic.twitter.com/oZPw2tWqWU — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

También entró bien Brian Rodríguez que a perfil cambiado le dio a Uruguay nuevas herramientas en su juego de ataque.

Uruguay siguió de largo y buscó hasta el último minuto el gol del triunfo.

De La Cruz y Valverde probaron lo bueno es que Al Owais, figura por destrozo del partido.

El equipo intentó, intentó e intentó. Le dio para empatar, pero no para ganarlo.

El pecado de regalar un tiempo lo condena a arrancar el grupo igualado sin poder aprovechar el empate de España ante Cabo Verde.

El equipo tuvo que hacer el doble de desgaste por no jugar el primer tiempo como demanda arrancar un Mundial.

El domingo, a la hora 19.00 en Miami, deberá enfrentar a Cabo Verde y sí o sí necesita los tres puntos para encarar el último encuentro contra España (viernes 26, hora 21.00 en Guadalajara) con chances ciertas de avanzar a 16avos de final.