España vs Cabo Verde EN VIVO desde las 13:00: la roja intenta pero no puede marcar ante la gran actuación del golero Vozinha

Una de las atajadas de Vozinha ante España

España, candidata al título, debuta en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde desde las 13:00

La selección española debuta este lunes, desde las 13:00 horas, en el Mundial 2026 ante Cabo Verde, por el Grupo H, en el que también está Uruguay, que se estrenará a las 19:00 frente a Arabia Saudita.

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El primer tiempo se fue con un sorprendente 0-0 gracias a la brillante actuación de Josimar José Évora Dias, "Vozinha", el golero de 40 años de Cabo Verde, quien con sus atajadas, y algo de fortuna con los palos, ha mantenido su valla invicta.

La roja tiene una sorpresa en el once titular: la presencia de Gavi en lugar de Álex Baena, mientras que Lamine Yamal y Nico Williams, recuperados de sus respectivas lesiones, esperarán su oportunidad desde el banco de suplentes. Ambos acumulan ya cuatro entrenamientos tras empezar la concentración con sendas lesiones musculares y el objetivo es que tengan minutos durante el encuentro.

Además, Luis de la Fuente, seleccionador español, mantiene su apuesta en el arco por Unai Simón, por delante de David Raya y Joan García.