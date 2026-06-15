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España vs Cabo Verde EN VIVO desde las 13:00: la roja intenta pero no puede marcar ante la gran actuación del golero Vozinha

España, candidata al título, debuta en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde desde las 13:00

15 de junio 2026 - 13:55hs
Una de las atajadas de Vozinha ante España

Una de las atajadas de Vozinha ante España

Foto: AFP

EN VIVO

La selección española debuta este lunes, desde las 13:00 horas, en el Mundial 2026 ante Cabo Verde, por el Grupo H, en el que también está Uruguay, que se estrenará a las 19:00 frente a Arabia Saudita.

El primer tiempo se fue con un sorprendente 0-0 gracias a la brillante actuación de Josimar José Évora Dias, "Vozinha", el golero de 40 años de Cabo Verde, quien con sus atajadas, y algo de fortuna con los palos, ha mantenido su valla invicta.

La roja tiene una sorpresa en el once titular: la presencia de Gavi en lugar de Álex Baena, mientras que Lamine Yamal y Nico Williams, recuperados de sus respectivas lesiones, esperarán su oportunidad desde el banco de suplentes. Ambos acumulan ya cuatro entrenamientos tras empezar la concentración con sendas lesiones musculares y el objetivo es que tengan minutos durante el encuentro.

Además, Luis de la Fuente, seleccionador español, mantiene su apuesta en el arco por Unai Simón, por delante de David Raya y Joan García.

Alineaciones:

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián, Gavi; Ferran y Oyarzabal.

Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Laros Duarte; Ryan Mendes y Livramento.

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