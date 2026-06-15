El histórico récord de longevidad que Fernando Muslera establece en el Mundial con la selección uruguaya

El golero Fernando Muslera es historia viviente de la selección uruguaya y en este Mundial 2026 estableció un imponente récord.

En primer lugar, cuando Marcelo Bielsa entregó la lista de 26 jugadores que disputarán el torneo, Muslera se convirtió en el primer jugador uruguayo en ser convocado a cinco mundiales.

Con esa marca superó a cinco jugadores con los que compartía la citación a cuatro mundiales: Pedro Virgilio Rocha en Chile 1962, Inglaterra 1966, México 1970 y Alemania 1974, Diego Godín, Martín Cáceres, Luis Suárez y Edinson Cavani, que como Muslera fueron citados para los mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Claro que estar citado a cinco mundiales no significa haber jugado la misma cantidad.

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En el caso de Muslera, a diferencia de los cinco jugadores antes mencionados, el golero no tuvo minutos en Catar 2022 donde el golero titular fue Sergio Rochet.

El actual golero de Estudiantes de La Plata ya es el jugador uruguayo con más minutos en mundiales, con 1.470, superando a Godín (1.367) y Cavani (1.351).

En el debut ante Arabia Saudita, por la primera fecha del grupo H del Mundial de Norteamérica, Muslera se convertirá en el jugador de mayor edad en jugar un partido por Uruguay en mundiales.

Lo hará con 39 años, edad con la que ningún uruguayo había disputado antes un Mundial.

Hasta ahora, el jugador más veterano en jugar había sido Diego Godín en Qatar 2022 con 36 años, 9 meses y 4 días, marca con la que superó a Obdulio Varela en Suiza 1954: 36 años, 8 meses y 27 días.

Este será el partido número 135 de Muslera con la selección con lo que quedará a uno solo de alcanzar a Edinson Cavani (136) que es el tercer futbolista con más presencias detrás de Luis Suárez con 143 y Diego Godín con 161.

Evolución del jugador más veterano de Uruguay en mundiales

Mundial Jugador Edad Juegos Olímpicos París 1924 Adolfo Juan Ghierra 32 años, 8 meses y 3 días Juegos Olímpicos Ámsterdam 1928 Antonio Campolo 31 años, 3 meses y 10 días Uruguay 1930 Héctor Scarone 31 años, 7 meses y 17 días Brasil 1950 Obdulio Varela 32 años, 9 meses y 4 días Suiza 1954 Obdulio Varela 36 años, 8 meses y 27 días Chile 1962 William Martínez 34 años, 4 meses y 17 días Inglaterra 1966 Walter Taibo 35 años, 4 meses y 4 días México 1970 Omar Caetano 31 años, 6 meses y 23 días Alemania 1974 Luis Cubilla 34 años, 2 meses y 16 días México 1986 Rodolfo Rodríguez 30 años, 4 meses y 11 días Italia 1990 Eduardo Pereira 36 años, 2 meses y 18 días Corea-Japón 2002 Gustavo Méndez 31 años, 3 meses y 28 días Sudáfrica 2010 Andrés Scotti 34 años, 5 meses y 28 días Brasil 2014 Diego Forlán 35 años y 24 días Rusia 2018 Martín Silva 35 años, 2 meses y 20 días Catar 2022 Diego Godín 36 años, 9 meses y 4 días Canadá, México, EEUU 2026 Fernando Muslera 39 años, 11 meses y 26 días

En Inglaterra 1966, Walter Taibo fue uno de los goleros suplentes de Ladislao Mazurkiewicz, pero no tuvo minutos.

El jugador más veterano que sí jugó en ese Mundial fue José "Pepe" Sasía, que tenía 32 años, 6 meses y 14 días.

En México 1986, Rodolfo Rodríguez estaba lesionado y no jugó, siendo el golero titular Fernando Álvez.

Por tanto, el jugador más veterano que tuvo la celeste en ese torneo fue Antonio Alzamendi, con 29 años, 11 meses y 24 días.

Lo mismo pasó en Italia 1990, donde Eduardo Pereira fue suplente de Álvez en el arco por lo que nuevamente el Hormiga Alzamendi fue el jugador más veterano con 34 años y un día, ya que cumplió 24 horas después de iniciado el torneo con el duelo entre Argentina y Camerún.

En Rusia 2018, los dos jugadores más veteranos no jugaron: el golero Martín Silva ni el lateral Maximiliano Pereira.

Por eso, el jugador con más edad y con minutos en cancha fue Carlos "Pato" Sánchez con 33 años, 6 meses y 12 días.