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Es oficial: se confirmó el nuevo equipo en el que jugará el uruguayo Federico Viñas tras el Mundial 2026 y dejar el fútbol de España

"Ya eres parte del 12 veces, Fede", escribió el conjunto del entrenador argentino Antonio Mohamed en sus redes sociales

31 de julio de 2026 7:53 hs
Antonio Mohamed y Federico Viñas

Antonio Mohamed y Federico Viñas

Federico Viñas en Toluca

Federico Viñas en Toluca

Federico Viñas en Toluca

Federico Viñas en Toluca

Federico Viñas en Toluca

Federico Viñas en Toluca

Antonio Mohamed y Federico Viñas

Antonio Mohamed y Federico Viñas

Federico Viñas en Toluca

Federico Viñas en Toluca

Carlos María Morales y Federico Viñas en Toluca

Carlos María Morales y Federico Viñas en Toluca

El delantero uruguayo Federico Viñas, integrante de la selección de su país en la pasada Copa Mundial, es el nuevo refuerzo del Toluca del fútbol mexicano, anunció este jueves la directiva del equipo.

"Ya eres parte del 12 veces, Fede", escribió el conjunto del entrenador argentino Antonio Mohamed en sus redes sociales, al referirse a la docena de títulos de los Diablos en el fútbol mexicano.

Federico Viñas en Toluca

Federico Viñas en Toluca

A los 28 años, Viñas será pieza clave en la ofensiva del Toluca, que busca regresar al primer plano del fútbol mexicano, después de haber perdido la corona del pasado torneo Clausura, luego de haber sumado sus campeonatos undécimo y duodécimo en los dos campeonatos del 2025.

El atacante posee experiencia en el fútbol mexicano, en el que jugó entre 2019 y 2024, año en el que ganó con el León el título de máximo goleador en el torneo Clausura.

Federico Viñas dijo que la selección uruguaya busca "igualar lo de 2010" en el Mundial 2026, y habló de su dupla ofensiva con Darwin Núñez

Federico Viñas, de un gesto de Fair Play a pelear la pelota que terminó en el empate de Uruguay ante Cabo Verde

Antonio Mohamed y Federico Viñas

Antonio Mohamed y Federico Viñas

Viñas, un atacante fuerte, con capacidad para jugar de espaldas a la portería, con buen juego aéreo. Aportará a la delantera de los Diablos como pareja del portugués Paulinho, mejor goleador de la liga en los últimos dos años.

Uruguayos en Toluca

En un vídeo de bienvenida a su compatriota, el uruguayo Carlos María Morales, campeón con Toluca en 1999 y 2000, recordó la tradición de jugadores de Uruguay en el Toluca, que en el presente Apertura tiene a dos defensas celestes en su alineación, Bruno Méndez y Federico Pereira.

Toluca dio un golpe de autoridad en el arranque del Apertura al vencer por 0-2 a las Chivas de Guadalajara en su estadio, pero el martes de la semana pasada fue sorprendido por los Pumas UNAM, que los derrotó por 1-2.

El pasado sábado los Diablos perdieron con Cruz Azul el partido por el título campeón de campeones y ahora pretenden hacer borrón y cuenta nueva para ser protagonistas en el torneo.

Federico Viñas en Toluca

Federico Viñas en Toluca

El próximo domingo, el equipo de Mohamed recibirá al Necaxa, que ha comenzado con actuación perfecta en las dos primeras jornadas, con triunfos por 2-1 sobre Atlante y Monterrey.

Viñas viene del Real Oviedo de España en el que jugó 33 partidos con 9 goles. Por sus buenas actuaciones fue integrante de la selección uruguaya, eliminada en la fase de grupos del Mundial.

Federico Viñas en Toluca

Federico Viñas en Toluca

EFE

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