Federico Viñas, de un gesto de Fair Play a pelear la pelota que terminó en el empate de Uruguay ante Cabo Verde

El primer gol que la selección uruguaya marcó este domingo contra Cabo Verde, por la segunda fecha del grupo H del Mundial 2026, tuvo una particularidad insólita.
La pelota estaba en juego cuando el número 18 de Cabo Verde, Telmo Arcanjo, cayó tendido acusando una molestia muscular.
Federico Viñas acudió a ayudarlo y se ofreció a sacarle el calambre estirándole las piernas.
El uruguayo seguía el juego de reojo. La pelota fue a la punta izquierda donde Juan Manuel Sanabria tocó atrás para Federico Valverde.
Este estaba en posición propicia de tirar un centro.
En determinado momento, Viñas soltó a Arcanjo y al advertir que había acción de peligro, atacó el área.
Arcanjo no estaba tan lesionado como parecía. Se levantó y picó como si nada a marcar a Valverde.
Llegó tarde porque el capitán uruguayo lanzó al área. No atacó la pelota Viñas sino Rodrigo Bentancur quien forzó al lateral Sidny Lopes Cabral a un error. El defensor cabeceó contra su arco, la pelota dio en el palo y Maximiliano Araújo marcó de cabeza el gol del empate.