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La camiseta distinta con la que vio Luis Suárez el partido de la selección uruguaya ante Cabo Verde en el Mundial 2026, con mensaje a un jugador

El máximo goleador en la historia de Uruguay vio el encuentro desde el mismo palco del pasado lunes ante Arabia Saudita

21 de junio de 2026 19:27 hs
Luis Suárez

Luis Suárez

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa jugó su segundo partido en el Mundial 2026 este domingo al enfrentar a Cabo Verde y nuevamente lo hizo en el Hard Rock Stadium de Miami, como lo había hecho el pasado lunes en su debut en el torneo con el 1-1 frente a Arabia Saudita en el inicio del Grupo H. En uno de los palcos, estuvo Luis Suárez.

El futbolista ya había estado presente en el mismo lugar contra los saudíes junto a su esposa, Sofía Balbi.

La camiseta que usó Luis Suárez y el mensaje a Nicolás De la Cruz

Luis Suárez vio todo el partido de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa contra Cabo Verde por el Mundial 2026 desde el mismo palco del lunes pasado ante Arabia Saudita.

Su esposa le tomó una fotografía de espaldas que reveló la camiseta que usaba el máximo goleador de Uruguay en toda su historia con 69 tantos.

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Suárez utilizó la casaca de Nicolás De la Cruz, la de alternativa que usará la selección uruguaya en el partido del viernes que viene ante España en Guadalajara, México.

"Vamos hermanito Nico De la Cruz", escribió el goleador en su cuenta de Instagram.

Aquí se puede ver su posteo:

La camiseta alternativa de la selecci&oacute;n uruguaya que utiliz&oacute; Luis Su&aacute;rez en el partido ante Cabo Verde en el Mundial 2026

La camiseta alternativa de la selección uruguaya que utilizó Luis Suárez en el partido ante Cabo Verde en el Mundial 2026

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