Entre tensiones del FA y el gobierno, Orsi se rodea en reuniones políticas reservadas mientras el partido apela a los ministros para responder a "demandas" de la gente

Interpelado por un senador compañero sobre el desánimo imperante en los comités de base, Mario Lubetkin golpeó la mesa y enfatizó: “Esto es de izquierda”. El canciller insistió en que haberse puesto al frente de los “países del sur global” con el G-77 y embanderarse con la integración regional en el Mercosur y la Celac ha sido una “política exterior de izquierda” alineada con el programa del Frente Amplio .

Los legisladores del oficialismo en las comisiones de Internacionales del Parlamento le habían pedido una reunión luego de enterarse por el diario estadounidense The New York Times de las conversaciones del Departamento de Estado de Marco Rubio con el gobierno uruguayo para enviar cubanos deportados.

Lubetkin aseguró que no hay “ninguna negociación” en curso, sino un “diálogo abierto". Sobre la base de una discusión “humanitaria” a atender, su equipo también brindó datos sobre unos 140 deportados uruguayos en los últimos seis años. Por otro lado, el canciller defendió la necesidad de un buen relacionamiento con todas las partes y citó los aranceles de Estados Unidos a Canadá y Brasil como una demostración de lo que pueden causar los “enfrentamientos políticos”.

La reunión del viernes en el Palacio Santos fue una de las muchas procuradas en los últimos días entre el gobierno de Yamandú Orsi y el Frente Amplio para unificar el “relato”. También fue una muestra de las tensiones entre el Poder Ejecutivo y la fuerza política que desde ambas partes buscan aflojar.

El presidente Orsi recibió la semana pasada a una delegación del Frente Amplio encabezada por Fernando Pereira en la residencia de Suárez y Reyes. La dinámica es parte de un ida y vuelta quincenal que una mesa chica de la fuerza política intenta mantener con el mandatario.

Este lunes hizo lo propio con el Ejecutivo del MPP y tiene previsto recibir al resto de los sectores con representación en el Senado en los próximos días, según reconstruyó El Observador a través de fuentes políticas y del Poder Ejecutivo.

Una ronda de encuentros similar ya había tenido lugar a comienzos de este año ante la alarma de las encuestas, pero antes de toda la tormenta política vinculada a su camioneta. La dinámica responde en parte a que, a diferencia del primer gobierno de Tabaré Vázquez, el gabinete no contiene necesariamente a los máximos exponentes de cada sector y por tanto se procura un diálogo con cada expresión del oficialismo.

Yamandú Orsi en el Consejo de Ministros del viernes 26 de junio Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Fuentes del MPP contaron que coincidieron con el mandatario en la “preocupación por el escenario internacional” y cómo se mueve el gobierno en ese contexto. También pusieron al tanto a Orsi de los detalles del Congreso del Frente Amplio a celebrarse en octubre de este año, en el que se proclamará la reelección de Fernando Pereira como presidente.

En esta serie de conversaciones, el gobierno ha manejado por un lado que no se prestará a las deportaciones masivas cuyo formato –con vuelos llenos de inmigrantes esposados– llegó a enfrentar el año pasado a Estados Unidos con los gobiernos de Brasil y Colombia, sino que la discusión gira en torno a un eje “humanitario”.

Por otro lado, Orsi también ha comentado a los dirigentes que está valorando hacer cambios en el gabinete a partir del verano, luego de culminada la votación de la Rendición de Cuentas. Si bien no lo ha planteado como algo definido, en el Poder Ejecutivo sostienen que la renovación de figuras es un escenario usual para los gobiernos que se aproximan a la mitad de su mandato.

Orsi, por otro lado, ha enfatizado en varias reuniones que está muy conforme con el desempeño de sus secretarios de Estado y que recién empezaron a ejecutar su presupuesto propio.

Los ministros a defender al gobierno

El ciclo de reuniones –que el gobierno y el Frente procuran mantener en reserva para blindar un espacio de confianza en el que hablar “a calzón quitado”– también reactivó este sábado a la Agrupación Nacional de Gobierno con la convocatoria a una mesa y la promesa de citarla todos los meses.

Al día siguiente, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, asistió al Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio acompañado por el titular de la Agencia de Monitoreo de Políticas Públicas, Gustavo Leal.

En ese encuentro suscribieron un documento titulado “Rendición de Cuentas y Devolución Territorial del Frente Amplio te Escucha 2026”. El texto –al que accedió El Observador– sienta las bases para una nueva fase de este programa de recorridas que fue concebido por el propio Gustavo Leal cuando el Frente aún estaba en la oposición y que fue reeditado desde abril de 2026 para recoger demandas en todo el país al gobierno de Orsi.

Para esta etapa, acordaron crear una “núcleo de coordinación ejecutiva” integrado por Leal en representación del gobierno y por Daniel Mariño –secretario político del Frente Amplio– como delegado de la fuerza política.

Culminadas las “reuniones sistemáticas” con las bases frenteamplistas y organizaciones de la sociedad civil en todo el país, y de cara a su Congreso del 16 de octubre, el Frente apuesta ahora a hacer una “devolución” en cada departamento con las “demandas” sistematizadas.

Para eso, pretende programar “la presencia de al menos un integrante del Consejo de Ministros” en cada departamento. Los secretarios de Estado encabezarán en cada caso “una actividad pública organizada por cada Departamental donde se realice una exposición de las temáticas más relevantes relacionadas a la agenda y los compromisos de gobierno”, consigna el documento.

En simultáneo con las recorridas, también se convocará a las Agrupaciones Departamentales de Gobierno para que intendentes, alcaldes, ediles y dirigentes frenteamplistas en cada departamento se encuentren con los integrantes del Poder Ejecutivo que tienen a cargo la implementación de prioridades de gobierno, como “subsecretarios, directores nacionales y asesores”.

El cronograma, que aún debe ser pulido, distribuye visitas de Gabriel Oddone, Edgardo Ortuño, Fernanda Cardona, Carlos Negro, Lucía Etcheverry, Gonzalo Civila, Juan Castillo, Cristina Lustemberg, Pablo Menoni, José Carlos Mahía y Rodrigo Arim entre distintos departamentos del país.

Montevideo, Uruguay, 30.05.2026. Política. Plenario del Frene Amplio. Huella de Sergni. Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

“Luces amarillas”

Consultado sobre el encuentro de la semana pasada, Fernando Pereira se limitó a decir que tiene “muchas coordinaciones con el presidente” y que no las comenta “públicamente”.

“Estamos tratando de tener a través de coordinaciones de distinto tipo una mejor articulación para dialogar adecuadamente con nuestro electorado. Si tenemos un buen intercambio con nuestro electorado, que es el que nos dio la Presidencia de la República, va a permitir la cercanía necesaria para explicitar los cambios que estamos haciendo. De lo contrario, son gotas de lluvia que caen aisladamente, no se transforman en lluvia”, sostuvo.

Pereira planteó que “en la medida que la gente pueda ver el proyecto político del Frente Amplio y entender el rumbo del gobierno, seguramente van a cambiar los guarismos, porque se parte de la base de un análisis equivocado de que las fotos llegan siempre para quedarse”. “Mariano Arana tenía 20% en el primer año de gobierno en Montevideo y terminó con casi 70%. Somos conscientes que estamos en una situación que marca luces amarillas, pero también somos conscientes que la podemos revertir en un lapso de mediano plazo”.