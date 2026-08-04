Sin rivales en la interna, el Frente Amplio proclamará a Fernando Pereira en su Congreso de octubre y lo despega de las elecciones para 2027

Con el camino despejado de rivales, Fernando Pereira será reelecto como presidente del Frente Amplio en el Congreso de la fuerza política en octubre.

Ese mecanismo de designación por aclamación –que está establecido por estatuto pero que no se aplica desde 2008– es parte de un “paquete” de conversaciones entre los dirigentes que por otro lado implica pasar las elecciones internas de la izquierda para el año que viene , según confirmaron a El Observador representantes de los principales sectores del oficialismo.

El debate está teñido por el enojo de la militancia frenteamplista con el gobierno de Yamandú Orsi y lleva varios meses instalado en la Huella de Seregni. Las negociaciones en curso contemplan que la designación de Pereira en el Congreso supone también aprobar en ese mismo acto el nombre –o los nombres– para ocupar la vicepresidencia de la coalición.

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Bajo la premisa de que es necesario salir del encierro cuanto antes para defender las políticas del Poder Ejecutivo, el MPP promovía desde hace meses liquidar todas las instancias este año: hacer el Congreso en octubre y concretar las elecciones antes del fin de diciembre para renovar autoridades del Plenario Nacional y Departamentales.

Por otro lado, y con el aval del propio Pereira, algunos sectores como el MPP y el Partido Comunista comenzaron a buscar los acuerdos para que sea el Congreso de octubre el que renueve su investidura con toda la estructura alineada en "un gran aplauso", al decir de la exvicepresidenta Lucía Topolansky.

El retorno a ese mecanismo estatutario es una reivindicación de larga data de las bases frenteamplistas, pero enfrentó en un inicio la resistencia del intendente Mario Bergara, cuyo sector defendía que la presidencia del Frente Amplio tiene que ser designada por elecciones abiertas con adhesión simultánea.

“No veo consistente que le digamos a la gente: ‘El FA te escucha, queremos que nos digas todo lo que pensás, queremos estar sintiendo y palpando los problemas en todos lados’, y después le digamos: ‘Queremos escucharte pero no que votes directamente al presidente del Frente’”, había sostenido Bergara en un encuentro de Seregnistas en mayo, según consignó entonces La Diaria.

Desde la posición histórica de Danilo Astori, las agrupaciones de ese bloque consideraban como una “conquista” que la presidencia del Frente pasara a ser definida mediante elecciones a partir del 2012. Ante un escenario de múltiples candidaturas, la fuerza política aprobó entonces una resolución para que los presidentes se votaran en comicios abiertos, mecanismo por el que fueron ungidos Mónica Xavier (2012), Javier Miranda (2016) y Fernando Pereira (2021).

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Sin embargo, y tras una serie de conversaciones, en Seregnistas ahora entienden que hay mejores “condiciones políticas” para designar a Pereira en el Congreso. “Si bien reivindicamos que lo ideal sería hacerlo en elecciones, hoy es imposible pensar que podamos hacerlas antes de fin de año con tantas cosas”, reconoció a El Observador el diputado astorista y coordinador de la bancada, Carlos Varela, en referencia a otros hitos políticos que tendrán lugar antes de fin de año, como las elecciones para concejales vecinales, el Congreso de la Educación y elecciones del BPS.

Por estas horas, los dirigentes consideran que la fecha más factible será en el segundo semestre del 2027 y sobre octubre. “Esto (del Congreso) le quita urgencia a la elección, porque no es que cambie mucho”, graficó un dirigente de uno de los sectores grandes.

En esos comicios se juega la representación que obtendrán los sectores dentro del Plenario Nacional y por tanto en la Mesa Política, y suponen especial importancia para los nuevos grupos que buscan generar su espacio, como La Amplia de la vicepresidenta Carolina Cosse.

Como telón de fondo, parte del oficialismo concibe que con este formato se le quita “presión” al desempeño que tenga Pereira en la interna en comparación a los buenos registros que obtuvo en los últimos comicios de diciembre de 2021, para los que llegó como un nombre de amplios consensos desde la presidencia del PIT-CNT y rumbo a la campaña por el referéndum de la LUC.

En un escenario de bajas encuestas y de dificultades con la militancia frenteamplista, varios dirigentes ponderan que no se lo exponga a un voto castigo.