Frente Amplio tildó de "inaceptables" los insultos de Javier Milei a Lula da Silva: "Viajó a Brasil para intervenir en la campaña electoral"

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio rechazó los insultos que dedicó el presidente argentino Javier Milei a su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante una reciente visita a Brasil el fin de semana.

Milei participó en el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en São Paulo. Allí criticó que la Justicia brasileña no lo hubiera dejado visitar a su "amigo" que está " injustamente encarcelado ". Y calificó a Lula de "ladrón" y de "diseminar el socialismo" en América Latina.

Ante estos hechos, el Secretariado Ejecutivo consideró que Milei "viajó a Brasil para intervenir en la campaña electoral e insultar al presidente" , algo que consideró "inaceptable" para un jefe de Estado.

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" Es inaceptable que un jefe de Estado tenga este tipo de actitudes de intromisión en asuntos internos de otro Estado con descalificaciones e insultos a las instituciones y a un presidente electo democráticamente", sostuvieron en una declaración emitida este martes.

Para los dirigentes frenteamplistas, las manifestaciones de Milei son "incompatibles con los principios que deben respetarse en las relaciones entre Estados hermanos y socios en el Mercosur", además de que suponen una "agresión al gobierno democrático de un país".

EVARISTO SA / AFP

La cancillería brasileña informó además que el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, convocó al embajador de Argentina en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle el "repudio" del Gobierno brasileño por las declaraciones de Milei y exigir explicaciones sobre el comportamiento del mandatario argentino durante su visita privada a Brasil.

Ambas decisiones fueron adoptadas por la cancillería brasileña un día después de que Milei hiciera fuertes críticas contra el Gobierno y un magistrado de la Corte Suprema de Brasil durante la convención del Partido Liberal (PL), donde acompañó la proclamación de su aliado Flávio Bolsonaro como candidato para los comicios de octubre.

Durante su intervención, el mandatario argentino criticó al presidente Lula y también calificó de "basura calva" al magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso que culminó con la condena del expresidente Bolsonaro (2019-2022) a 27 años por golpismo.

El Frente Amplio expresó su solidaridad con Lula, así como con los pueblos de Brasil y de Argentina. Y llamó a "defender la democracia ante los embates de proyectos políticos que buscan dividir a las sociedades, debilitar a las instituciones y atacar la convivencia pacífica".

La cancillería brasileña tildó al episodio de "sin precedentes" pues nunca antes un presidente extranjero había aprovechado una visita a Brasil para lanzar "agresiones y ofensas" contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el pueblo brasileño.

La cartera diplomática lamentó además que el incidente involucrara al mandatario de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que es su principal socio comercial.

Con información de EFE