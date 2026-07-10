¿Un nuevo Encuentro Progresista para 2029? El MPP busca abroquelar al Frente Amplio para reeditar un "marco" de alianzas como el que llevó a Vázquez al poder

La votación mantuvo en vilo al Frente Amplio hasta la medianoche del 3 de julio de 1994. A la moción ganadora no le sobraron manos. Con el voto de 1.403 congresales, llegó con lo justo a la mayoría de dos tercios necesaria. Tabaré Vázquez lograba la piedra angular para fundar el Encuentro Progresista .

La alianza que compitió en tres elecciones y que arrimó a la izquierda al poder por primera vez en su historia volverá a ser centro de debates en las entrañas del Frente Amplio. Cuando se cumplan 35 años de la fórmula que juntó a Vázquez con el exintendente blanco Rodolfo Nin Novoa, el MPP aspira a pelear la reelección con un formato similar.

La fuerza mayoritaria del oficialismo quiere reeditar un “marco” de alianzas que trascienda a la marca frenteamplista. A comienzos de año ya lo había esbozado en un documento interno en el que llamó a “ construir un Nuevo Encuentro ” . Bajo su consigna histórica de un “frente grande”, los emepepistas defendían que nunca buscaron “crear un nuevo partido político, sino la intención de generar un espacio” con una denominación “distinta que permita acercar a quienes aún hoy no pueden acercarse” al Frente Amplio.

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El sector tomó la definición de intentar que el Congreso de la fuerza política –la instancia de máxima autoridad que se reunirá en octubre– se abroquele para construir ese espacio de cara a 2029, según confirmaron a El Observador fuentes del movimiento.

La tarea recae en estos días en una de las comisiones designadas para preparar el proceso hacia el Congreso dedicada a los temas internos y al futuro de la coalición de izquierda. Sin aferrarse a un nombre concreto, la intención del MPP es que el documento base que se apruebe en el Plenario Nacional del próximo 8 de agosto haga mención a la búsqueda de ese nuevo marco de alianzas.

Foto: Dante Fernandez / AFP

Fuentes del sector contaron que incluso evalúan introducir el tema en el Congreso si no se llega a un acuerdo para ese documento que saldrá en las próximas semanas.

El Observador consultó a dirigentes del Partido Comunista, de Seregnistas y del Partido Socialista, quienes prefirieron no pronunciarse hasta que la discusión se sustanciara en la interna. Fuera de micrófono, dirigentes de esas filas plantearon dudas respecto a cuánto margen puede haber –dado el nivel actual de crispación política– para que en 2029 haya pases relevantes desde otros partidos.

Una propuesta reiterada

No es la primera vez que el MPP llama a reeditar este formato. Fuentes frenteamplistas recordaron que Eduardo Bonomi, aún siendo ministro, llegó a reivindicarlo en comisiones de un Congreso frenteamplista que tuvo lugar entre los gobiernos de José Mujica y Tabaré Vázquez.

El MPP fue el principal abanderado para que a mediados de 2023 el Frente Amplio manejara un borrador en el que ponía en consideración la creación de una “Nueva Mayoría por Uruguay” que pudiera aglutinar adhesiones a una candidatura frenteamplista sin integrarse al lema.

En aquellos días se manejaba que ese espacio fuera la puerta de entrada para iniciativas como la del exsindicalista Richard Read, quien pretendía armar un partido con figuras como Juan Pedro Mir y Gabriel Oddone, el hoy ministro de Economía. Su idea era sumar votos por fuera del Frente Amplio pero a favor de la candidatura de Yamandú Orsi.

El entonces intendente de Canelones también impulsaba la creación de La Patriada, una agrupación que incorporara a dirigentes y militantes de otros partidos. A la larga el grupo terminó votando dentro del Espacio 609 y hoy tiene un senador suplente: Javier Gandolfo.

Sin embargo, de cara a su Plenario Nacional del 15 de julio de 2023, la dirección del Frente Amplio dejó por el camino cualquier alusión a una “Nueva Mayoría por Uruguay”. Según pudo reconstruir El Observador, el tema generaba resistencias en las bases frenteamplistas y el propio MPP entendió que no estaban dadas las condiciones para tratarlo a tan pocos meses del Congreso que a fines de ese año consagraría las candidaturas a la Presidencia.

Read cuestionó entonces que era una posición “muy triunfalista” de la coalición de izquierda. “Te dicen: ‘Si querés, votá conmigo el mismo programa, bajo el mismo lema y acatando las directivas del Frente Amplio’. Es como que vaya a comer a tu casa y te diga cómo tenés que estar vestido, de qué color y cuál es el menú. Eso no es una invitación, sino una imposición”, dijo en 2023 a Búsqueda. Su nuevo partido nunca salió.

Ahora el MPP apuesta a que la discusión se dé con tiempo suficiente para limar cualquier aspereza previo a las elecciones.

El Encuentro Progresista de Vázquez

La publicación de un texto titulado “Documento de los 24” en 1991 en La República fue el punto de partida. Nombres tales como Esteban Valenti, José Bayardi, Gerardo Caetano y Álvaro Rico llamaban a una “confluencia de las izquierdas con sectores progresistas de los partidos tradicionales”.

En el libro “Tabaré Vázquez: Misterios de un liderazgo que cambió la historia”, los autores Ernesto Tulbovitz y Edison Lanza recuerdan que la columna fue respaldada de entrada por el entonces intendente de Montevideo y tibiamente recibida por Danilo Astori, quien se perfilaba como un rival en la interna. Comenzaba a hablarse del “vazquismo”.

La idea de un acuerdo progresista fue evolucionando hasta la aprobó –muy justa de votos– el Congreso del Frente Amplio en la medianoche del 3 de julio de 1994. Tulbovitz y Lanza recuerdan que los radicales se mantuvieron en contra y congregaron a 667 delegados. Paradójicamente, se contaban entre ellos el MPP, el Movimiento 26 de Marzo y Pregón.

El nuevo Encuentro Progresista, fundado el 22 de junio de 1994 en el Salón de los Pasos Perdidos, aliaba al Frente Amplio con el intendente blanco de Cerro Largo, Rodolfo Nin Novoa; con el Partido Demócrata Cristiano de Héctor Lescano y con escindidos del Partido por el Gobierno del Pueblo (PGP) enojados con el acuerdo de Hugo Batalla con el Partido Colorado.

La coalición izquierdista sumaría una nueva sigla en 2002: la Nueva Mayoría, con dirigentes del Nuevo Espacio como Rafael Michelini, Edgardo Carvalho y Fernando Lorenzo.

El Frente Amplio-Encuentro Progresista-Nueva Mayoría ganó en primera vuelta y, con Tabaré Vázquez, llevó a la izquierda por primera vez al poder.