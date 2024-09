Richard Read integra la lista 609 del MPP: "Vuelvo a las raíces"

Read, durante años conductor de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), sostuvo que le “preguntaron” si estaba dispuesto a acompañar la lista y aclaró que era “testimonial” su “presencia”: “Por tanto, voy en negrita abajo. Me presencia en la 609 es para decir que estoy de acuerdo con esa lista”, concluyó.

0016746150.webp Richard Read (Foeb) inauguró un centro social y educativo.

El veterano dirigente de la FOEB había respaldado en 2009 la precandidatura de Danilo Astori cuando compitió contra José Mujica y desde el segundo gobierno del Frente Amplio adoptó desde la central sindical un tono cada vez menos comprometido con la administración de izquierda, distinta a la línea mantenida por sindicalistas de la corriente Articulación, liderada entonces por Fernando Pereira.

Read nunca renegó de su condición de votante frenteamplista, pero en las últimas elecciones lanzó varias críticas hacia la fuerza política y confesó haberla respaldado como un “desencantado”. En este período, sin embargo, volvió a acercarse a la política partidaria a través de su afinidad por Orsi, quien se desempeñaba como intendente de Canelones y despuntaba como un claro candidato para 2024.

El exdirigente de la FOEB manejó tiempo atrás armar un partido propio dentro de un paraguas junto al Frente Amplio, pero ese camino se frustró cuando el Plenario de la izquierda resolvió que incluso los no afiliados a la fuerza política “estarán alcanzados por los mecanismos de decisión” de la Huella de Seregni. Read acusó que esa decisión había supuesto “casi un freno” a su emprendimiento, con varios compañeros –entre ellos Gabriel Oddone– que continuaron por otra vía.

El sindicalista, sin embargo, sostuvo ahora que su incorporación a la lista 609 le supone “volver a las raíces”. “Yo fui como quinto candidato a diputado por el MPP en ‘89, en una lista que encabezaba Helios Sarthou, lo seguían Hugo Cores, Marcos Abelenda, una compañera del PVP y yo”. “El mundo va cambiando y yo trato de ir aggiornándome”, aseguró Read, quien fuera cofundador del PVP.

El exdirigente agregó que apuestan a “una buena bancada” y ante la consulta de El Observador afirmó que “va a haber tanto por hacer que no va a haber un gobierno en disputa” con otras bancadas en el Frente. Read enumeró los temas de la niñez y la primera infancia, la educación y “el mundo del trabajo que cambia día a día”.

“Periférico”

Pese a integrar la lista al Senado, Richard Read descartó tener tareas parlamentarias en la futura legislatura. “Lo mío es periférico”, garantizó.

Consultado sobre si aceptaría un cargo de gobierno en una eventual administración frenteamplista, el exdirigente contestó: “Hay muy buena gente preparada para ocupar muy buenos cargos. Nunca digas nunca, pero me siento mejor acompañando como periférico”.

Sus críticas a la “demagogia barata” de Mujica

Richard Read integrará una lista 609 que tiene como principal referente y tractor electoral a un hombre para quien ha tenido duros cuestionamientos: el expresidente José Mujica.

Cuando en 2009 respaldó a Astori, lo hizo bajo el argumento de que no ganara "cualquier Frente" y acusando al "Pepe" de practicar una "demagogia barata", según consigna el libro "Espalda con espalda" del periodista Leonardo Haberkorn.

En su famoso discurso en el acto del 1° de mayo del 2013, desde el estrado montado por el PIT-CNT, el exdirigente de la FOEB rechazó que haya en los sindicatos “vagos, atorrantes y lúmpenes”.

En el libro de Haberkorn, Read acusó que la "lumpenización" de la sociedad no se produjo por casualidad. "Creo que había una necesidad de tener una reserva, un ejército de lúmpenes y de ignorantes para ser usado", dijo. "En política no hay casualidades (...). Yo creo que todo esto comenzó con el Pepe, en 2010. Yo se lo dije a él. Y el me dijo: 'yo soy inimputable"'.

Entre otros choques políticos, el sindicalista también cuestionó el gasto en el Antel Arena: “Me da bronca porque es una plata mal gastada (...). Es el lujo del pobre. A pocas cuadras, seguís teniendo barrios sin vereda, sin saneamiento”.