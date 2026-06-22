"¡No me puede tratar de ladrón!": cruce entre senador del Frente Amplio y Bordaberry en la interpelación a Oddone

Los senadores Pedro Bordaberry y Gustavo González del Partido Colorado y el Frente Amplio , respectivamente, protagonizaron uno de los cruces durante la interpelación en el Senado al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone .

Bordaberry había hecho uso de la palabra y expuesto todos los errores que, a su entender, cometía el gobierno de Yamandú Orsi en materia económica. También criticó la postura del Frente Amplio respecto a la seguridad social , así como las " contradicciones" a la interna del gobierno respecto a la política económica.

Cuando terminó de hacer uso de la palabra, llegó el turno de González, senador por el Partido Socialista. El legislador acusó a la oposición de intentar "generar grietas en el Frente Amplio", pero les advirtió que no lo iban a conseguir.

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" Operación política que no van a lograr . La unidad del Frente Amplio se ha marcado en muchos peores momentos que hoy. Y lamento que el senador Bordaberry se haya tomado el tiempo para esto. Para tratar de dividirnos. Joderse. No nos van a dividir. Jamás. Menos quienes representan siempre a los malla oro ", cuestionó González.

El senador cerró su intervención afirmando que la oposición no asume que perdió las últimas elecciones.

"Un gobierno que lleva un año y tres meses. Un año y tres meses. Y tenemos más interpelaciones que pelos en la cabeza. Pero saben una cosa: hoy dijeron algo muy importante y una realidad. La gente dicen que no se equivoca. ¡No se equivocó en las elecciones! Asuman que perdieron".

Bordaberry, que ya había intervenido en la sesión, pidió a la presidenta de la cámara, la vicepresidenta Carolina Cosse, responder por una alusión.

El colorado simplemente se limitó a señalar: "Recuerdo aquel viejo refrán castellano ese que hace referencia a que algunas personas piensan que otras personas son tal como ellas son y hacen lo mismo. Ese refrán dice: cree el ladrón que todos son de su misma triste condición".

La cita de Bordaberry provocó el enojo de González, quien también quiso responder y tuvo también un intercambio con Cosse, que intentó contener la sesión.

—¡No me puede tratar de ladrón! ¡No me puede tratar de ladrón! No, metáfora no. No se hagan los poetas ahora, que les queda grande a varios. Demuestran su dolor y Bordaberry lo hizo —exclamó González.

—Senador, permítame. Ya está, seguimos con la lista de oradores. Senador, ya lo aclaró. Está aclarado senador. Perdone, senador Caggiani, tiene la palabra —intentó seguir Cosse.

Caggiani concedió la interrupción a su compañero de bancada, González.

— Cualquier cosa se puede admitir pero metáforas de ladrones no. Eso no. Eso es inadmisible. Y no lo aguanto acá ni en ningún lado. Ni en ningún lado, porque tengo hijos, nietos y porque respeto. Jamás le voy a decir ladrón a ninguno de ellos. Pero hoy el senador Bordaberry se animó a esto. Vaya por él que sigue sin dormir durante cinco años, porque no puede concebir que perdió —cerró el socialista.