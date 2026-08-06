Legisladores del Frente Amplio molestos con Lubetkin por negar que Estados Unidos hubiera enviado propuesta sobre deportaciones

El canciller Mario Lubetkin recibió el viernes pasado a los legisladores del Frente Amplio que integran las comisiones de Asuntos Internacionales de las dos cámaras del Parlamento.

Durante el encuentro, los dirigentes consultaron al ministro específicamente respecto a una información que indicaba que Estados Unidos ya había remitido a la Cancillería un borrador del acuerdo a suscribir para que Uruguay reciba a inmigrantes deportados por la administración de Donald Trump , según reconstruyó El Observador a partir de tres participantes de esa reunión.

En esa instancia, Lubetkin negó haber recibido una propuesta de ese tipo . El canciller aclaró incluso a sus correligionarios que ni siquiera habían mantenido “conversaciones” con el Departamento de Estado, sino que se trataba de un “diálogo abierto”.

La respuesta del ministro generó molestia en la bancada frenteamplista este jueves, ya que el semanario Búsqueda informó que la Cancillería recibió el pasado 24 de julio un documento para suscribir un “entendimiento” para “cooperación migratoria” y que Uruguay reciba a deportados de “terceros países”, según confirmaron fuentes políticas.

Un legislador consultado refirió a que el episodio demostraba que el gobierno uruguayo no tiene intenciones de suscribir a ningún acuerdo y que de hecho la noticia brindada en primera instancia por el diario estadounidense The New York Times implicaba una presión hacia la administración de Orsi para firmar.

La molestia dentro del Frente en este caso no es hacia la posición política del gobierno —bajo la premisa de que las autoridades están buscando la forma de aguantar la situación— pero sí apunta al hecho de que el canciller les hubiera manifestado algo distinto a lo que ocurrió.

Por su parte, el integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio (Carifa) y exasesor del Ministerio de Economía, Gabriel Papa, escribió este jueves en sus redes: "Parece q sí había una "propuesta". Mirá vos". El economista agregó que "los juegos de palabra" para diferenciar entre "propuesta" y "propuesta definitiva" "nada aportan a un tratamiento serio de un tema tan relevante y sensible".

Desde Cancillería expresaron a El Observador que "Uruguay nunca recibió una propuesta definitiva" y adujeron que el material fue parte de "insumos" que "hizo llegar Estados Unidos en el marco del diálogo con Uruguay". Fuentes oficiales también defendieron que no ha habido respuesta de parte del gobierno a dichos "insumos".

Lubetkin también había hecho declaraciones públicas en esa línea el pasado lunes. “En este caso nosotros no hemos recibido ninguna propuesta definitiva. Ha salido un artículo en un diario norteamericano en el cual no me reconozco, me sorprendió que a nivel local hayan tomado la referencia del diario norteamericano como la verdad verdadera”, apuntó. “La verdad verdadera es lo que decimos nosotros, porque somos los responsables de este gobierno”.