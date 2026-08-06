Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
muy nuboso
Sábado:
Mín 
Máx  11°

Siguenos en:

/ Nacional / "ENTENDIMIENTO"

Legisladores del Frente Amplio molestos con Lubetkin por negar que Estados Unidos hubiera enviado propuesta sobre deportaciones

Parlamentarios del FA de las comisiones de internacionales habían consultado al canciller específicamente sobre el tema en una reunión; Cancillería afirma que nunca hubo "propuesta definitiva" y que fue parte de "insumos" que "hizo llegar EEUU en el marco" del "diálogo abierto"

6 de agosto de 2026 14:38 hs
El Observador | Ramiro Pisabarro

Por  Ramiro Pisabarro

El canciller Mario Lubetkin

El canciller Mario Lubetkin

Gastón Britos / FocoUy

El canciller Mario Lubetkin recibió el viernes pasado a los legisladores del Frente Amplio que integran las comisiones de Asuntos Internacionales de las dos cámaras del Parlamento.

Durante el encuentro, los dirigentes consultaron al ministro específicamente respecto a una información que indicaba que Estados Unidos ya había remitido a la Cancillería un borrador del acuerdo a suscribir para que Uruguay reciba a inmigrantes deportados por la administración de Donald Trump, según reconstruyó El Observador a partir de tres participantes de esa reunión.

En esa instancia, Lubetkin negó haber recibido una propuesta de ese tipo. El canciller aclaró incluso a sus correligionarios que ni siquiera habían mantenido “conversaciones” con el Departamento de Estado, sino que se trataba de un “diálogo abierto”.

Más noticias

Deportados de Estados Unidos: un gobierno tironeado e incómodo

Schipani pidió informes al gobierno por la propuesta que Estados Unidos presentó en julio para que Uruguay reciba deportados

La respuesta del ministro generó molestia en la bancada frenteamplista este jueves, ya que el semanario Búsqueda informó que la Cancillería recibió el pasado 24 de julio un documento para suscribir un “entendimiento” para “cooperación migratoria” y que Uruguay reciba a deportados de “terceros países”, según confirmaron fuentes políticas.

Un legislador consultado refirió a que el episodio demostraba que el gobierno uruguayo no tiene intenciones de suscribir a ningún acuerdo y que de hecho la noticia brindada en primera instancia por el diario estadounidense The New York Times implicaba una presión hacia la administración de Orsi para firmar.

La molestia dentro del Frente en este caso no es hacia la posición política del gobierno —bajo la premisa de que las autoridades están buscando la forma de aguantar la situación— pero sí apunta al hecho de que el canciller les hubiera manifestado algo distinto a lo que ocurrió.

Por su parte, el integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio (Carifa) y exasesor del Ministerio de Economía, Gabriel Papa, escribió este jueves en sus redes: "Parece q sí había una "propuesta". Mirá vos". El economista agregó que "los juegos de palabra" para diferenciar entre "propuesta" y "propuesta definitiva" "nada aportan a un tratamiento serio de un tema tan relevante y sensible".

Desde Cancillería expresaron a El Observador que "Uruguay nunca recibió una propuesta definitiva" y adujeron que el material fue parte de "insumos" que "hizo llegar Estados Unidos en el marco del diálogo con Uruguay". Fuentes oficiales también defendieron que no ha habido respuesta de parte del gobierno a dichos "insumos".

Lubetkin también había hecho declaraciones públicas en esa línea el pasado lunes. “En este caso nosotros no hemos recibido ninguna propuesta definitiva. Ha salido un artículo en un diario norteamericano en el cual no me reconozco, me sorprendió que a nivel local hayan tomado la referencia del diario norteamericano como la verdad verdadera”, apuntó. “La verdad verdadera es lo que decimos nosotros, porque somos los responsables de este gobierno”.

Las más leídas

Científicos propone reducir la población mundial a la mitad para "salvar" el planeta

Murió Gabriel Rossi, de la Secretaría Nacional de Drogas, tras un accidente de tránsito en Durazno

Tribunal de Apelaciones libera a militar por entender que su crimen prescribió

Árboles caídos, techos volados y el muro del Ubilla derrumbado: primeras consecuencias de las tormentas y vientos en todo el país

Temas

Frente Amplio Lubetkin Estados Unidos

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos