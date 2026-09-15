El Frente Amplio salió en defensa de Blanca Rodríguez y denunció "violencia machista" tras polémica por discursos de odio

La Mesa Política Nacional del Frente Amplio (FA) expresó su respaldo a la senadora Blanca Rodríguez luego de las críticas que recibió por plantear la necesidad de penalizar los discursos de odio en redes sociales y medios de comunicación.

En un comunicado emitido este lunes, el FA sostuvo que Rodríguez fue “destinataria de una campaña de descalificación y desprestigio” a partir de la “tergiversación” de sus declaraciones sobre la posibilidad de regular los discursos de odio.

La fuerza política calificó las agresiones contra la legisladora como “violencia política basada en género” y cuestionó que la discusión se haya centrado, a su entender, en descalificaciones personales en lugar de debatir sus planteos.

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Según el comunicado, ese mecanismo “es parte de las prácticas estructurales de violencia machista para amedrentar y silenciar a las mujeres que asumen el compromiso de ocupar lugares de representación política” .

Qué dijo Blanca Rodríguez sobre los discursos de odio

La polémica comenzó la semana pasada luego de que Rodríguez planteara durante una actividad en San José que “hay que penalizar los discursos de odio” en las redes sociales y los medios de comunicación “porque en algún lugar van a parar”.

La senadora aclaró que su planteo no estaba dirigido únicamente a expresiones vinculadas al sistema político, sino a “todo discurso violento en cualquier ámbito”.

También señaló que por el momento no existe un proyecto de ley presentado sobre el asunto y que el tema “se está conversando”.

Las declaraciones generaron cuestionamientos de dirigentes de la oposición y críticas en redes sociales. El diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo sostuvo que el Estado “no puede castigar una idea porque la considere odiosa”.

Por su parte, el senador del Partido Colorado Andrés Ojeda cuestionó el planteo de Rodríguez al señalar que ya existe normativa sobre la materia y afirmó que “bastaba con consultar a ChatGPT”.

El respaldo del Frente Amplio a Rodríguez

Tras la controversia, la Mesa Política del FA salió públicamente en respaldo de la senadora y llamó a modificar el tono del debate político.

En el cierre de su declaración, la fuerza política exhortó a todos los partidos a “desterrar el insulto, el agravio y la confrontación violenta como práctica habitual” y manifestó su “total respaldo” a la labor de Rodríguez.