Megaproyecto de Bañados de Carrasco: tras tensiones internas, IM definió postergar la definición e iniciar estudios durante un año

El proyecto de urbanización en Bañados de Carrasco deberá esperar. El intendente de Montevideo, Mario Bergara, anunció este lunes que el Frente Amplio llegó a un consenso para postergar la votación de la declaración de interés para recategorizar el suelo.

Desde la comuna y el partido se priorizará la realización de un Plan Parcial, una herramienta de ordenamiento territorial que encabezará la IM y estudiará toda la zona de Bañados de Carrasco. Ese proceso está en marcha hace pocas semanas —con la contratación de la consultoría— y demorará cerca de un año, estimó Bergara.

Luego, cuando se conozcan las conclusiones de ese plan, se podrá avanzar o no en la recategorización del suelo y, por consiguiente, la aprobación del proyecto de urbanizar el área.

Bergara dijo que su intendencia no participó de la exclusión de los Bañados de Carrasco entre los humedales protegidos del decreto de Ambiente

Subsecretario de Ambiente reconoció que "no fue adecuado" hablar del proyecto de Bañados de Carrasco y se refirió a su trabajo para Costantini

La decisión se toma por las fuertes tensiones internas en el Frente Amplio. Por un lado, desde los partidos Comunista y Socialista , entre otros, han manifestado una postura contraria al proyecto. Del otro lado, el MPP ha encabezado el apoyo a este proyecto por la eventual mejora en una zona degradada de la capital. Además, desde el sector Seregnistas —del intendente Bergara— también se impulsó el proyecto con la solicitud de declaración de interés.

Las diferencias fueron marcadas durante meses, al punto que la Vertiente Artiguista —que nunca se pronunció oficialmente a favor o en contra y era el único sector que pedía priorizar el Plan Parcial— envió en julio una nota a la Mesa Política Departamental del FA alertando por el "hostigamiento" al que escalaban las "diferencias de postura" en este debate.

El proyecto presentado por Bislun —que cuenta con la espalda económica del millonario argentino Eduardo Costantini— implica la construcción de 3.000 viviendas de distinto tipo, desde edificios bajos a chacras. El terreno total es de 228 hectáreas, el doble de tamaño de la Ciudad Vieja. La inversión total estimada es de US$ 1.248 millones.

Los detractores consideran que la urbanización podría afectar la función de esponja que tienen los humedales al retener agua. Académicos y organizaciones advierten que, con el escurrimiento de los arroyos de la cuenca, se podrían generar inundaciones aguas abajo, por ejemplo en la zona de Camino Carrasco.

Además, se apunta a posibles afectaciones a la fauna de la zona. En Bañados de Carrasco, por ejemplo, existen al menos 83 especies de aves que viven en ese ecosistema y que -según Marcelo Pérez, doctor en Estudios Urbanos y coordinador del Programa Integral Metropolitano (PIM) de la Udelar- “se van a tener que correr”.