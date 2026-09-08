Ministro de Ambiente firmó decreto para incluir a los Bañados de Carrasco como área de protección ambiental: "Damos por cerrada una polémica"

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño , dijo este martes que ya firmó el decreto de la cartera que incluye a los Bañados de Carrasco entre los humedales de protección ambiental.

La polémica se había desatado luego de que el ministerio, sin justificación en ese momento (y pese a la recomendación de los técnicos), resolviera retirarlos de una lista inicial de 38 humedales a ser considerados de importancia ambiental . A esto se agregó que allí se proyecta la construcción de un megaproyecto urbanístico impulsado por el empresario argentino Eduardo Constantini .

"Damos por cerrada una polémica que, creo yo, de forma involuntaria o por falto de conocimiento incluyó al Ministerio de Ambiente en un debate que no está ubicado en el Poder Ejecutivo y que está en la órbita de un gobierno departamental ", sostuvo Ortuño en rueda de prensa.

Subsecretario de Ambiente reconoció que "no fue adecuado" hablar del proyecto de Bañados de Carrasco y se refirió a su trabajo para Costantini

Es que el proyecto, por ahora, se discute en la Intendencia de Montevideo y de la Junta Departamental de este departamento , pese a que la Intendencia de Canelones también tiene injerencia en los Bañados de Carrasco porque una parte de su extensión está de ese lado.

El ministro Ortuño había anunciado a fines de junio la creación de un grupo de trabajo junto a las intendencias de Montevideo y de Canelones para proteger ambientalmente a estos bañados.

Respecto a la razón por la cual habían sido retirados de la lista inicial, Ortuño insistió en que el objetivo del ministerio fue darse "más tiempo para consultar y trabajar" con los gobiernos departamentales sobre esta área en concreto.

"Hoy (por este martes) podemos decir que en el día de ayer firmamos el decreto que incluye a los bañados de Carrasco en la lista de humedales con medidas de protección natural, prioritarios para su conservación", dijo Ortuño.

Además, destacó que el área que se resolvió incluir dentro de la protección ambiental es más amplia de la que originalmente habían planteado los técnicos.

"(Esta decisión) confirma que hay protección para los bañados de Carrasco y , por lo tanto, despeja cualquier suspicacia de implicancias en relación a proyectos que están en estudio en la órbita del gobierno departamental de Montevideo, la Junta Departamental de Montevideo y que nunca estuvieron en consideración del ministerio", argumentó.

El decreto que incluyó a varios bañados entre las áreas de protección ambiental determinó que, para los casos incluidos, quedaba "prohibida la desecación y el drenaje, así como otras obras análogas, en aquellos padrones que sean determinados de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior".

"Se considerarán obras análogas a la desecación y el drenaje, el relleno, la construcción de canales, caminería, obras de protección frente a inundaciones y todas aquellas actividades que impliquen cambios al régimen hidrológico, que resulten en la pérdida de la vegetación natural de los humedales o en otras afectaciones biológicas, físicas o químicas significativas de los mismos", explica el texto.

Ortuño anunció llamados para obras en río Santa Lucía y habló del proyecto Casupá

En paralelo, el ministro de Ambiente también contó que este miércoles se abrirá una llamado para fondos no reembolsables de apoyo a "productores, ganaderos y lecheros" para obras que "redunden en la protección y el cuidado de la calidad del río Santa Lucía".

Según explicó, se otorgarán montos de hasta 390 mil pesos y, en el caso de los productores familiares, los fondos podrán cubrir hasta el 80% del costo de las obras. Entre las intervenciones previstas, mencionó la construcción de alambrados y abrevaderos para el ganado, de forma de generar alternativas de acceso de los animales al agua sin necesidad de ingresar al río.

"Es una iniciativa bien importante que ha liderado la Alianza Uruguaya por el Agua, por la que las empresas del sector están haciendo un aporte importante para este fondo de 7 millones de pesos y que ya estamos trabajando para que tenga una nueva edición en el próximo año", señaló. Además, agregó que el objetivo es que "los productores y quienes viven en la zona del Santa Lucía (...) sean parte de las soluciones del cuidado de la calidad del río".

Consultado sobre la decisión del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) de catalogar al proyecto de la represa de Casupá como "de alto riesgo", Ortuño sostuvo que se trata de "un dato más que confirma lo que ya conocíamos" y remarcó que no es "un hecho nuevo". Según explicó, el Ministerio de Ambiente mantuvo una reunión con el equipo técnico y autoridades del organismo y allí se confirmó que la calificación utilizada corresponde a proyectos de complejidad, como una represa u otras obras de infraestructura significativas.