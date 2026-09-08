Silva atribuye resultados de las pruebas PISA 2025 a la gestión anterior, pero advierte sobre la actual: "Estamos iniciando un proceso nuevamente de retroceso educativo"

Este martes se dieron a conocer los resultados de las pruebas PISA 2025 , presentados por Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El senador colorado Robert Silva —expresidente de ANEP para el período de 2020 a 2023— resaltó la posición uruguaya en la región latinoamericana —en especial, en el área de ciencias — pero aseguró que estos resultado son producto de la reforma educativa impulsada por el gobierno anterior .

Según los datos del informe sobre Uruguay, el rendimiento estudiantil varía según el área de conocimiento pero mantiene cierta "estabilidad" en contraste con resultados globales: mientras que el 64% de los alumnos logra el nivel mínimo de competencia en ciencias , este porcentaje disminuye al 57% en lectura y alcanza un 42% en matemática .

La otra cara de las pruebas PISA 2025: más de la mitad de los estudiantes uruguayos no alcanza el nivel básico en matemática

"Uruguay acaba de obtener el mejor resultado de su historia en ciencias en PISA. Subió nueve puntos mientras el promedio de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] bajó. En matemática se mantuvo estable. Y cayó en lectura, sí, pero siete puntos frente a una caída de catorce de la OCDE. PISA 2025 muestra el resultado de sus primeros pasos de la transformación educativa. Y que esos primeros pasos fueron en la dirección correcta ", afirmó el senador colorado a El Observador.

Silva sostuvo que, además de los resultados, debe tenerse en cuenta el contexto internacional y regional. "Acá no hay que festejar los resultados. Lo que sí hay que decir es que se había iniciado un camino que hoy nos pone primero en América Latina, que nunca habíamos estado, primero en ciencia y primero en matemática, respecto de países que nos sacaban varios puntos de ventaja, como Chile", señaló.

Silva atribuyó parte de los resultados a las medidas implementadas durante su gestión al frente de ANEP. "Yo lo atribuyo a que hay un efecto de dos años y medio de transformación educativa", sostuvo, y explicó que durante ese período hubo cambios "en lo curricular, esto es en el qué se enseña, en el para qué se enseña y en el cómo se enseña".

En ese sentido, enumeró algunas de las herramientas implementadas durante la reforma: "Nosotros hicimos una serie de documentos, marco curricular, progresiones de aprendizaje, perfiles de tramo, hicimos formación a miles de docentes con la plataforma que el Ceibal adquirió, cambiamos las prácticas: debates, trabajo por proyecto, resolución de situaciones, problemas, cambiamos la metodología".

Silva cuestionó que parte de esas medidas hayan dejado de aplicarse durante la actual administración: "Todo eso se dejó de hacer. Todo eso no se está haciendo más", afirmó. Según denunció, aunque algunos de los documentos elaborados durante la transformación educativa continúan existiendo, "no se aplican".

El senador también criticó a la gestión actual por intentar "desarmar el camino" trazado por la reforma educativa y advirtió que "habría sido prudente esperar para saber si estaba funcionando". A modo de ejemplo, explicó que, durante la reforma, los docentes debían registrar en su planificación las estrategias metodológicas utilizadas para desarrollar competencias, junto con los contenidos de las distintas asignaturas y aseguró que, hoy, "todo eso se dejó de hacer" y que "los docentes no registran esas acciones que llevaban adelante en sus clases".

El senador colorado proyectó además un escenario de estancamiento y eventual retroceso si se mantiene la actual orientación educativa: "Estamos iniciando un proceso nuevamente de retroceso educativo", sostuvo Silva, quien cuestionó que se hayan discontinuado algunas de las políticas de la transformación educativa "por cuestiones ideológicas".

Desde el oficialismo destacan la "estabilidad" de Uruguay en un contexto global de "preocupación"

En otra línea, Pablo Caggiani, presidente de ANEP, se pronunció sobre el tema en rueda de prensa y aseguró que Uruguay está dentro de un "grupo pequeño de países que logra estar estable en un contexto de caída generalizada" y agregó: "No estamos obteniendo resultados que no se han esperado".

En particular, Caggiani destacó que la estabilidad de los resultados uruguayos "se da en un momento donde en el mundo hay caída general de los desempeños de niveles de logro" y donde los países empeoraron sus resultados "en lo que es lectura, matemática y ciencias", según informó Telemundo (Canal 12).

Además, el presidente de ANEP subrayó las "inequidades" que demuestran los resultados pero dijo que "las diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen Uruguay las tiene desde la primera edición de PISA hace ya 20 años".

En esa misma línea, el senador frenteamplista, Sebastián Sabini, también destacó que Uruguay tiene "los mejores resultados" en términos relativos con América Latina, junto con Chile, y señaló que esto es fruto del "esfuerzo sostenido que ha hecho la sociedad uruguaya para universalizar el acceso a la educación a los 15 años".

"Cuando Uruguay comenzó las pruebas PISA, allá por el año 2003, el 25% de los jóvenes de 15 años no asistían a ningún centro educativo. Hoy podemos hablar de la universalización de los estudiantes, de la cobertura del sistema educativo a los 15 años", resaltó Sabini, según consignó el periodista Leo Sarro vía X.

Consultado específicamente por las declaraciones de Silva sobre la reforma educativa, el senador del Frente Amplio afirmó que "hay que tener una mirada de mediano plazo" y que "no comparte" la reivindicación de "un proceso que no contó con la participación y el apoyo de los docentes".

"Aquí lo que estamos viendo es el resultado de la inversión de muchas décadas que la sociedad uruguaya está realizando en educación y que, de alguna forma, nos congratula en esto: que seguimos teniendo uno de los mejores sistemas educativos de América Latina, cosa que muchas veces, por lo que uno escucha en ciertos discursos públicos, no pareciera que fuera así, pero es así. Podemos estar orgullosos", remarcó Sabini.