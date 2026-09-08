Pruebas PISA 2025: Uruguay mejora en Ciencias, cae en Matemática y Lectura

Los resultados de las pruebas PISA 2025 a nivel mundial presentan una particularidad: la caída educativa en países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE ); mientras Uruguay mejora en Ciencias .

Con respecto a datos del 2022, los países de la OCDE caen en Ciencias de 491 puntos a 486 , en Matemática de 480 a 469 y en Lectura de 482 a 466 . Sin embargo, en Ciencias, Uruguay creció de 435 a 445 . En Matemática cayó de 409 a 405 y en Lectura también bajó de 430 a 423.

Igualmente, en las tres disciplinas medidas, Uruguay continúa debajo de los datos de la OCDE . Estos países son, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, México, gran parte de Europa occidental, Colombia, Brasil, Chile, Israel, Japón, Corea del Sur y Australia, entre otros.

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El reporte ejecutivo de las PISA afirma que "la mejora de Uruguay en los logros en Ciencias, en el corto y mediano plazo, se desarrolla en un escenario internacional que ha tendido a la baja en el mediano plazo y a mantenerse estable en el corto plazo".

Evolución de Uruguay y de países de la OCDE en disciplinas de las pruebas PISA

"En contraste, el país se encuentra dentro del 26% de los países que logran mejorar entre 2015 y 2025 y dentro del 20% de los que logran mejorar entre 2022 y 2025". En cuanto a "Lectura y Matemática, existe una tendencia general a la baja entre los países participantes".

"En 2025 solo el 11 % de los países comparables mejoraron sus logros promedio en Matemática y Lectura respecto del ciclo anterior, así como en comparación con los logros alcanzados diez años atrás. En contraste, en ambas áreas, poco más del 70% de los países disminuyen sus desempeños en el mediano plazo y entre el 50% y el 60% lo hacen en el corto plazo", aseguró el estudio.

"En Latinoamérica, entre 2022 y 2025, la tendencia es a mantenerse estable o a la baja, con excepción de Costa Rica y El Salvador, además de Uruguay. En tanto, la tendencia para 2015-2025 muestra una pauta similar: solo mejoran Uruguay, Perú y República Dominicana, estos dos últimos países con desempeños de partida comparativamente más bajos", según el informe.

Estudiantes en cada nivel de desempeño en Ciencias, Lectura y Matemática en PISA 2025 Reporte ejecutivo de las pruebas PISA en Uruguay 2025

Con respecto a la región, Uruguay es el país que menos empeora en Ciencias, con un 36% de alumnos que desmejora en esta disciplina. El país también está por debajo del promedio de América Latina, con una desmejora del 57%. En Matemática también es el que menos empeora con un 58%, por debajo del promedio en la región, que es de 76%.

En cuanto a Lectura, es Chile el país que menos empeora con 38% y le sigue Uruguay con 43%. El promedio de América Latina de desmejoramiento de esta disciplina es del 59%.

La prueba en cuestión mide el conocimiento de Ciencia, Lectura y Matemática en estudiantes de 15 años, más allá del año que estén cursando y en centros públicos y privados.