Pruebas PISA 2025: Uruguay mejora en Ciencias, cae en Matemática y Lectura

Los resultados de las pruebas PISA 2025 a nivel mundial presentan una particularidad: la caída educativa en países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); mientras Uruguay mejora en Ciencias.
Con respecto a datos del 2022, los países de la OCDE caen en Ciencias de 491 puntos a 486, en Matemática de 480 a 469 y en Lectura de 482 a 466. Sin embargo, en Ciencias, Uruguay creció de 435 a 445. En Matemática cayó de 409 a 405 y en Lectura también bajó de 430 a 423.
Igualmente, en las tres disciplinas medidas, Uruguay continúa debajo de los datos de la OCDE. Estos países son, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, México, gran parte de Europa occidental, Colombia, Brasil, Chile, Israel, Japón, Corea del Sur y Australia, entre otros.
Evolución de Uruguay y de países de la OCDE en disciplinas de las pruebas PISA
Reporte ejecutivo de las pruebas PISA en Uruguay 2025
El reporte ejecutivo de las PISA afirma que "la mejora de Uruguay en los logros en Ciencias, en el corto y mediano plazo, se desarrolla en un escenario internacional que ha tendido a la baja en el mediano plazo y a mantenerse estable en el corto plazo".
"En contraste, el país se encuentra dentro del 26% de los países que logran mejorar entre 2015 y 2025 y dentro del 20% de los que logran mejorar entre 2022 y 2025". En cuanto a "Lectura y Matemática, existe una tendencia general a la baja entre los países participantes".
"En 2025 solo el 11 % de los países comparables mejoraron sus logros promedio en Matemática y Lectura respecto del ciclo anterior, así como en comparación con los logros alcanzados diez años atrás. En contraste, en ambas áreas, poco más del 70% de los países disminuyen sus desempeños en el mediano plazo y entre el 50% y el 60% lo hacen en el corto plazo", aseguró el estudio.
"En Latinoamérica, entre 2022 y 2025, la tendencia es a mantenerse estable o a la baja, con excepción de Costa Rica y El Salvador, además de Uruguay. En tanto, la tendencia para 2015-2025 muestra una pauta similar: solo mejoran Uruguay, Perú y República Dominicana, estos dos últimos países con desempeños de partida comparativamente más bajos", según el informe.
Estudiantes en cada nivel de desempeño en Ciencias, Lectura y Matemática en PISA 2025
Reporte ejecutivo de las pruebas PISA en Uruguay 2025
Con respecto a la región, Uruguay es el país que menos empeora en Ciencias, con un 36% de alumnos que desmejora en esta disciplina. El país también está por debajo del promedio de América Latina, con una desmejora del 57%. En Matemática también es el que menos empeora con un 58%, por debajo del promedio en la región, que es de 76%.
En cuanto a Lectura, es Chile el país que menos empeora con 38% y le sigue Uruguay con 43%. El promedio de América Latina de desmejoramiento de esta disciplina es del 59%.
La prueba en cuestión mide el conocimiento de Ciencia, Lectura y Matemática en estudiantes de 15 años, más allá del año que estén cursando y en centros públicos y privados.