VIDEO | China sorprende al mundo con el nuevo "ómnibus escolar" vertical, el ascensor panorámico que supera los 200 metros de altura

China puso en funcionamiento un nuevo sistema de transporte vertical que permite a estudiantes de una zona rural de la provincia de Yunnan llegar a la escuela en unos 30 minutos. Se trata del ascensor panorámico Fuyao, una estructura instalada sobre una pared del Gran Cañón del río Nizhu que alcanza los 288 metros de altura.

El dispositivo comenzó a operar a fines de julio y se incorporó a un sistema que ya contaba con otro ascensor y un teleférico. El desarrollo reemplazó parte del recorrido que los alumnos debían realizar por senderos excavados en la roca y que podía extenderse durante varias horas.

El denominado "ómnibus escolar aéreo" no funciona como un colectivo convencional, sino como un ascensor de gran capacidad que conecta distintos niveles del cañón. Su utilización es gratuita para los estudiantes y habitantes de las localidades cercanas.

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El nuevo Fuyao alcanza una velocidad de aproximadamente 5 metros por segundo y puede transportar hasta 81 pasajeros por viaje . De esta manera, recorre los 288 metros de desnivel en alrededor de 50 segundos. La cabina cuenta con paredes transparentes que permiten observar el paisaje durante el ascenso.

El sistema se encuentra en el área de Nizhuhe, donde la aldea está ubicada en el fondo del cañón y la escuela primaria de Guanzhai, emplazada en una zona elevada. Antes de la construcción de estas instalaciones, los estudiantes debían atravesar caminos empinados y estrechos para llegar a clase. El trayecto podía demandar unas tres horas por tramo.

El Fuyao funciona junto al ascensor Qingyun, inaugurado en 2022 y con una altura de 268 metros. Ambos están integrados con un teleférico que completa el recorrido hacia la escuela. Actualmente, los alumnos parten desde la aldea, utilizan el transporte hasta la base del acantilado, ascienden mediante uno de los elevadores y luego continúan en teleférico. El viaje completo dura aproximadamente 30 minutos.

La incorporación del segundo ascensor también permitió aumentar la capacidad de transporte del lugar. Entre ambos pueden movilizar hasta 1200 pasajeros por hora, mientras que durante los períodos de mayor demanda los estudiantes cuentan con un acceso prioritario para evitar que el flujo turístico afecte sus horarios escolares.

Nuevo ascensor chino

El nuevo recorrido modificó especialmente la rutina de los alumnos de Nizhuhe. En el inicio del ciclo lectivo, los estudiantes utilizaron el sistema para trasladarse hasta la escuela sin tener que realizar el antiguo ascenso por los caminos del cañón.

Además del uso escolar, la infraestructura forma parte de la conexión turística del Gran Cañón del río Nizhu. La combinación de los dos ascensores, el teleférico y otros medios de traslado permitió ampliar la capacidad de visitantes de la zona y facilitar el acceso a un área que durante años estuvo condicionada por su geografía.