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/ DESARROLLO

China marca un récord en Asia, rompe dos fronteras y abre una nueva salida al mar

La estructura, ubicada en una zona montañosa, constituye la primera excavación de este tipo completada dentro del sector de Kirguistán del proyecto.

5 de septiembre de 2026 15:17 hs
Ferrocarril China-Kyrgyzstan-Uzbekistan

Ferrocarril China-Kyrgyzstan-Uzbekistan

China avanzó en una obra ferroviaria estratégica para la conectividad de Asia Central: el primer túnel del tramo que atraviesa Kirguistán quedó completamente perforado. La infraestructura forma parte de la línea que unirá China, Kirguistán y Uzbekistán, con un trazado que permitirá establecer un vínculo directo entre los tres países.

El hito correspondió al túnel Kosh Dobo Norte N.º 2, de 209,6 metros de extensión. La estructura está ubicada en una zona montañosa y constituye la primera excavación de este tipo completada dentro del sector kirguís del proyecto.

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La futura línea partirá de Kasgar, en la región china de Xinjiang, atravesará el paso de Torugart, recorrerá territorio kirguís hasta Jalal-Abad y continuará hacia Andiyán, en Uzbekistán.

¿Cómo será el ferrocarril China-Kirguistán-Uzbekistán?

El ferrocarril tendrá más de 500 kilómetros, con 304,84 kilómetros correspondientes al tramo de Kirguistán. La construcción en la nación asiática comenzó en junio de 2025 y contempla una infraestructura compleja debido a las características del terreno.

Hasta ahora comenzaron los trabajos en 27 túneles, 43 puentes y 88 sectores de terraplén. También avanzó la tareas correspondientes a 20 estaciones ferroviarias, que formarán parte del futuro recorrido.

El proyecto es desarrollado por los tres países en el marco de la cooperación vinculada con la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Una vez concluido, permitirá incorporar a Kirguistán a una conexión ferroviaria directa con las redes de China y Uzbekistán y facilitar nuevos enlaces hacia otros corredores de Asia Central.

La ubicación del trazado también le dará al país un papel central en las comunicaciones terrestres entre sus dos vecinos. Además, la nueva infraestructura podrá vincularse con rutas ferroviarias existentes que se extienden hacia Europa y Medio Oriente.

La perforación del túnel Kosh Dobo Norte N.º 2 constituye uno de los primeros avances visibles de una obra que todavía requiere completar el resto de las estructuras y tendido ferroviario. El proyecto apunta a establecer una nueva ruta para el intercambio comercial y reforzar la integración de las redes de transporte de los tres países.

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