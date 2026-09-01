De la mano de China, Sudamérica construye una de las computadoras más grandes del mundo

Brasil puso en marcha un ambicioso proyecto para ampliar su infraestructura de Inteligencia Artificial (IA) y avanzar hacia una mayor capacidad de procesamiento. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció una inversión de R$ 2500 millones que incluye la adquisición de una supercomputadora para Rio Grande do Norte y la creación de un centro de computación avanzada en Río de Janeiro junto con empresas chinas.

La nueva máquina será instalada en el Parque Científico y Tecnológico Augusto Severo, en Macaíba , dentro del área metropolitana de Natal . El proyecto demandará cerca de R$ 1000 millones y tendrá una capacidad de 7200 petaflops en precisión de 16 bits, una escala que la ubicaría entre los equipos más potentes del planeta para tareas del sector.

El plan no implica retirar ni trasladar al Santos-Dumont , la supercomputadora que funciona en Petrópolis . El Laboratorio Nacional de Computación Científica (LNCC) confirmó que continuará operándolo, mientras que la nueva infraestructura representará una ampliación de la capacidad local para investigación y desarrollo tecnológico.

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El futuro equipo tendrá una potencia muy superior a la del Santos-Dumont . La máquina actualmente instalada en el LNCC dispone de una capacidad de alrededor de 20 petaflops, mientras que el próximo sistema alcanzará 7200 petaflops bajo una métrica de 16 bits utilizada para cargas de IA .

La infraestructura será destinada a empresas, universidades, instituciones científicas y organismos públicos. El objetivo es disponer de recursos para entrenar modelos, realizar investigaciones y desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial dentro del propio país.

"El 60% de todo el procesamiento de inteligencia artificial en Brasil se hace afuera, y ahora vamos a poder procesarlo aquí", señaló la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, Luciana Santos.

La funcionaria también indicó que las condiciones de contratación contemplarán transferencia tecnológica, investigación, desarrollo, contenido local y participación de proveedores brasileños, además de la capacitación de 5000 personas durante cinco años.

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La elección de Macaíba apunta además a descentralizar la infraestructura científica. Lula justificó la decisión con una referencia directa a la distribución territorial de las inversiones: "No es justo colocar toda la inversión donde ya está toda la riqueza".

La disponibilidad de energía limpia en la red de transmisión fue otro de los factores considerados para instalar la nueva supercomputadora que construye Brasil.

La compra se realizará mediante una selección pública. El llamado publicado por la Fundación de Apoyo al Desarrollo de la Computación Científica contempla un valor de R$ 959.040.959,04 para la contratación de una solución integrada de procesamiento de alto desempeño destinada a inteligencia artificial, investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Supercomputadora

El proyecto se complementará con una segunda infraestructura en Río de Janeiro, esta vez con participación directa de China. La Red Nacional de Enseñanza e Investigación (RNP) trabajará junto con Huawei y la compañía de iFlytek para desarrollar un centro de computación avanzada cuya operación está prevista para 2027.

La asociación tendrá una inversión pública estimada en R$ 1.276 millones durante cinco años y buscará desarrollar grandes modelos de lenguaje capaces de trabajar en portugués y español. El acuerdo también contempla transferencia tecnológica y formación de 3000 profesionales brasileños.

El paquete incluye además R$ 125 millones para el desarrollo de chips basados en la arquitectura abierta RISC-V y R$ 50 millones para un Centro de Transparencia Algorítmica. También contempla una denominada "nube brasileña", con servidores instalados en el país y mayor control estatal sobre la infraestructura y el software.