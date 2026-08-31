Devolución Fonasa 2026: quiénes pueden cobrar y cómo consultar en BPS si les corresponde

El Banco de Previsión Social (BPS) habilitará próximamente una herramienta para que trabajadores, jubilados y pensionistas puedan consultar si les corresponde cobrar la devolución Fonasa 2026 , correspondiente a los aportes realizados durante 2025.

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La devolución se genera cuando los aportes personales efectuados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) durante el año superan el tope anual establecido de acuerdo con la situación personal y familiar de cada contribuyente.

El BPS informó que podrían recibir una devolución quienes durante 2025 hayan tenido los siguientes niveles de ingresos:

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Superar esos montos no implica necesariamente que exista una devolución para cobrar, ya que el resultado depende de los aportes efectuados y del tope correspondiente a cada persona.

Si el beneficiario falleció, sus herederos podrán solicitar la liquidación mediante el trámite de haberes sucesorios.

¿Cómo saber si tengo devolución Fonasa para cobrar?

En los próximos días, el BPS habilitará la consulta en este sitio web.

A través de esa herramienta, los contribuyentes podrán verificar si tienen una devolución y conocer el monto correspondiente. El organismo todavía no confirmó la fecha exacta en la que estará disponible la consulta, aunque la campaña suele realizarse durante setiembre.

¿Cómo se calcula la devolución Fonasa?

El BPS compara el total de los aportes personales a Fonasa realizados entre enero y diciembre de 2025 con el tope anual que corresponde a cada contribuyente.

Para el cálculo se toman en cuenta los aportes de:

Trabajadores dependientes.

Trabajadores no dependientes.

Jubilados.

Pensionistas.

Las tasas de aportación varían según los ingresos y la situación familiar de cada persona.

El tope anual se determina a partir de la suma del costo promedio equivalente (CPE) mensual, incrementado en un 25%, correspondiente al beneficiario y a las personas a las que atribuye cobertura: menores de edad, mayores con discapacidad, cónyuge o concubino.

Solo se consideran los meses del año en los que la persona estuvo amparada por el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

En el caso de menores de edad o mayores con discapacidad, el CPE se distribuye en partes iguales entre quienes generan el beneficio y les atribuyen la cobertura de salud.

¿La devolución Fonasa tiene descuento de IRPF?

Sí. A las personas alcanzadas por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se les realiza la retención correspondiente sobre la devolución.

Esto ocurre porque los aportes personales a Fonasa que se devuelven fueron considerados previamente como deducciones para calcular el impuesto.