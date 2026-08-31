Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La bronca y la reacción de Leonel Jaime tras perder con Peñarol el clásico ante Nacional por el Torneo Clausura; mirá el video

El juvenil delantero argentino exteriorizó su sentimiento luego de consumada la derrota en el Estadio Campeón del Siglo

31 de agosto de 2026 12:25 hs

Peñarol fue superado por Nacional en el clásico del Torneo Clausura este domingo en el Estadio Campeón del Siglo por 1-0 con público exclusivamente de los carboneros, y en un encuentro en el que no aparecieron las ideas.

Ni bien terminó el encuentro, los futbolistas de Peñarol se retiraron enseguida al vestuario, salvo dos o tres que se quedaron algunos minutos más en el campo de juego.

Entre ellos, se pudo ver al juvenil argentino Leonel Jaime, la figura aurinegra hasta este clásico, en el que fue muy bien marcado y prácticamente no pudo desnivelar.

El abrazo de Mejía y Ricardo Vairo, la euforia de Zuculini y el agite en el vestuario: así fue el festejo express de Nacional en el Campeón del Siglo tras ganarle a Peñarol

Bengalas, botellas y un ataúd con el escudo de Nacional: hinchada de Peñarol expone otra vez al club a graves sanciones

La bronca de Leonel jaime en su primer clásico

Leonel Jaime tenía muchas expectativas en este, su primer clásico ante Nacional.

Tanto fue así que hasta su abuela llegó desde Argentina junto a una comitiva de 20 personas quienes ingresaron bien temprano al Estadio Campeón del Siglo.

Pero la desazón fue muy grande para el chiquilín que se quedó sentado en el suelo tras la derrota clásica.

Mientras a lo lejos los futbolistas de Nacional celebraban la histórica victoria -primera en el Estadio Campeón del Siglo con público visitante-, Jaime golpeaba con su puño contra el césped en clara señal de que las cosas no habían salido.

Desde las redes, muchos hinchas de Peñarol apoyaron esta situación. "Recién llegó al club y es el único que entiende lo que es perder así y lo demuestra", era el común denominador de los comentarios.

El futbolista sufrió mucho la derrota ante Nacional y lo exteriorizó en la cancha luego de terminado el compromiso.

Las más leídas

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras el histórico triunfo de Nacional sobre Peñarol en el clásico y el partido de Liverpool

"Su sueño máximo": Julieta y Lucila, las hijas de Ruben Rada recordaron con profunda emoción a su padre en el Estadio Campeón del Siglo y le agradecieron a Peñarol

El mensaje de Maxi Silvera tras ganarle el clásico con Nacional a Peñarol, su exequipo, en su regreso al Campeón del Siglo y tras una gran actuación

Bengalas, botellas y un ataúd con el escudo de Nacional: hinchada de Peñarol expone otra vez al club a graves sanciones

Temas

Peñarol Leonel Jaime Nacional Campeón del Siglo clásico Torneo Clausura

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos