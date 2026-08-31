La bronca y la reacción de Leonel Jaime tras perder con Peñarol el clásico ante Nacional por el Torneo Clausura; mirá el video

Peñarol fue superado por Nacional en el clásico del Torneo Clausura este domingo en el Estadio Campeón del Siglo por 1-0 con público exclusivamente de los carboneros, y en un encuentro en el que no aparecieron las ideas.

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El planteamiento de Daniel Carreño fue netamente superior al de Diego Aguirre y allí se ganó el encuentro, más allá del golazo de taco de Francisco Calvo.

Ni bien terminó el encuentro, los futbolistas de Peñarol se retiraron enseguida al vestuario, salvo dos o tres que se quedaron algunos minutos más en el campo de juego.

Entre ellos, se pudo ver al juvenil argentino Leonel Jaime, la figura aurinegra hasta este clásico, en el que fue muy bien marcado y prácticamente no pudo desnivelar.

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La bronca de Leonel jaime en su primer clásico

Leonel Jaime tenía muchas expectativas en este, su primer clásico ante Nacional.

Tanto fue así que hasta su abuela llegó desde Argentina junto a una comitiva de 20 personas quienes ingresaron bien temprano al Estadio Campeón del Siglo.

Pero la desazón fue muy grande para el chiquilín que se quedó sentado en el suelo tras la derrota clásica.

Mientras a lo lejos los futbolistas de Nacional celebraban la histórica victoria -primera en el Estadio Campeón del Siglo con público visitante-, Jaime golpeaba con su puño contra el césped en clara señal de que las cosas no habían salido.

Desde las redes, muchos hinchas de Peñarol apoyaron esta situación. "Recién llegó al club y es el único que entiende lo que es perder así y lo demuestra", era el común denominador de los comentarios.

El futbolista sufrió mucho la derrota ante Nacional y lo exteriorizó en la cancha luego de terminado el compromiso.