Tomás Viera: la decisión con mucha antelación de Daniel Carreño para que juegue y debute en el clásico, cómo sobrelleva las críticas y su experiencia de lateral

En el planteo táctico que Daniel Carreño utilizó este domingo ante Peñarol en el Campeón del Siglo, y que le dio resultado al ganar por 1-0, una de las apuestas del DT fue la inclusión como titular del juvenil Tomás Viera , quien comenzó en la defensa como lateral izquierdo en su debut clásico en Primera división

El entrenador se la jugó por el futbolista que ha tenido rendimientos irregulares, con buenos y malos partidos, pero que en el clásico respondió en gran forma, como el resto del equipo.

Tras el partido, el zaguero habló en conferencia de prensa y destacó el triunfo y la chance de Carreño: “Estoy muy contento por esta victoria y por la posibilidad que me dio el técnico”.

El defensa de 20 años contó cuándo se enteró que iba a jugar el clásico, lo que llamó la atención, ya que Carreño tenía en mente su plan con varios días de antelación.

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“Me enteré días previos al partido contra Albion”, dijo, en referencia al partido del pasado jueves por la Copa AUF Uruguay.

“Fue una decisión jugar 45 minutos contra Albion porque no venía jugando, para agarrar un poco de ritmo, digamos, y llegar mejor al clásico”, agregó, al explicar por qué en ese partido solo jugó el primer tiempo.

Nacional saluda previo al clásico ante Peñarol por el Torneo Clausura FOTO: Gastón Britos/FocoUy

El juvenil que cuenta con 23 partidos en Primera tuvo este domingo su debut clásico y contó cómo vivió la previa.

“Principalmente con tranquilidad. En formativas ya jugué varios clásicos y tuve la suerte de ganarlos también. Con la responsabilidad que se necesita, no sobrepasarme, y con la confianza que me dio el técnico y mis compañeros, pude sacarlo adelante”, señaló.

Las críticas y cómo reponerse

Viera fue consultado por las críticas que ha recibido tras malas actuaciones y reconoció que “siempre están”.

“La verdad es que me llegan, me entero de todo, pero trato de no darle bola. Tengo un respaldo fenomenal de mi pareja, de mi familia y de mi representante. Y el día a día lo comparto acá con mis compañeros, que es la pieza fundamental para los partidos y dar lo mejor”.

Tomás Viera junto a su pareja y la copa

Sobre el partido, dijo que se sintió “bien”. “Y el equipo fue lo que necesitábamos: estar juntos. Sabíamos que íbamos a sacar un buen resultado”.

Además, contó lo que le pidió Carreño. “Principalmente me enfoqué en defender, en hacer bien mi trabajo. Y si surgía la posibilidad según cómo iba el partido, me soltaba un poco más”.

Tomás Viera se va expulsado FOTO: FEDERICO BRITOS / FOCOUY

El defensa también fue consultado por la propuesta del entrenador de priorizar el cero en el arco, algo que logró en sus tres partidos, y cómo han trabajado en los entrenamientos.

“Hemos trabajando poco, por los días que lleva Daniel, pero en las charlas te hace llegar lo que quiere y la idea de juego que tiene en su mente. Es muy claro y muy apegado al jugador, y eso hace que todo sea muy fácil”, sostuvo.

Tras la victoria, Viera señaló que deben “seguir por el mismo camino”. “Venimos de un semestre flojo, pero creo que esto nos va a dar confianza para conseguir buenos resultados”.

Nacional celebra el gol de Francisco Calvo en el clásico contra Peñarol Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Con respecto a sus puestos de lateral y de zaguero, contó cómo fue en formativas. “En realidad empecé de lateral, después pasé a zaguero y ahí hice todas las juveniles de zaguero. Ya había jugado un par de partidos de lateral. En Primera y en Tercera también tuve la posibilidad”.