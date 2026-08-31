Sánchez dijo que "hubo una confusión" de Orsi y aclaró qué reclamo argentino contra HIF Global sigue vigente

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , reconoció que “ hubo una confusión en las declaraciones del presidente ” Yamandú Orsi cuando anunció que había sido retirada en Argentina la denuncia penal contra la instalación de la planta de combustibles sintéticos de HIF Global en Paysandú .

Orsi había afirmado el viernes, durante la inauguración de obras en la Ruta 4 a la altura de Guichón, que “ se retiró la denuncia penal en Argentina que se había hecho ”.

El mandatario consideró que se trataba de “ una buena noticia a nivel diplomático ” y agregó: “ Tiene que ver con que vamos ganando en confianza ”. Sin embargo, la fiscal argentina Josefina Minatta aseguró posteriormente que la acción judicial continúa vigente.

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Sánchez explicó este lunes en Informativo Sarandí que la confusión se produjo porque existían dos asuntos diferentes : la denuncia judicial y los reclamos formales de Argentina por la ubicación inicial del proyecto, que iba a instalarse sobre el río Uruguay, frente a la ciudad entrerriana de Colón.

“Seguramente la confusión del presidente de la República es que una serie de demandas del gobierno de Argentina fueron levantadas en la medida que el problema de la contaminación visual ha sido descartado”, afirmó el secretario de Presidencia.

El gobierno uruguayo acordó con HIF Global trasladar la planta a un predio de Ancap, más alejado de la costa, luego de los cuestionamientos formulados desde la provincia de Entre Ríos.

El reclamo que continúa en la Justicia argentina

Sánchez aclaró que la denuncia judicial impulsada por Minatta sigue en pie y la diferenció de las objeciones por la ubicación original de la planta.

“Esta es una persona que hace una denuncia porque está en contra del hidrógeno verde y los efectos contaminantes, que es un tema distinto, que se sustanciará en la Justicia argentina. Nosotros somos muy respetuosos del tratado entre los dos países de la utilización de Río Uruguay, ahora, lo que hacemos en territorio nacional es soberano, no hay juez argentino que le imponga ni sanciones ni reglas de juego al Uruguay, que tiene estándares de protección ambiental muy superiores a los que tiene la Argentina”, sostuvo.

A fines de marzo, legisladores peronistas habían presentado una demanda contra el Estado uruguayo y HIF Uruguay SA para “prevenir los daños ambientales que podría causar la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú”.

El proyecto, que supone una inversión superior a los US$ 5.000 millones, todavía no tiene firmado su contrato de inversión. Uno de los puntos pendientes es el acuerdo con UTE para el suministro y la transmisión de energía eléctrica.

Sánchez respondió a las críticas del Partido Nacional

El secretario de Presidencia también respondió a los dirigentes del Partido Nacional que cuestionaron a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, por las demoras en la negociación con HIF Global.

“Ha habido un ataque infundado a la ministra de Industria. La actitud del presidente del Directorio del Partido Nacional es bastante triste porque este es un proyecto de inversión que lo anunció en su gobierno en 2022. ¿Por qué Álvaro Delgado no firmó un contrato de inversión con HIF? Lo único que hizo el gobierno de Delgado fue anunciar pero Uruguay no vive de anuncios, vive de inversiones”, afirmó.

Sánchez explicó que “la demanda de energía que va a generar HIF es casi igual” a la capacidad que Uruguay tiene actualmente mediante fuentes renovables.

Aunque la empresa “va a generar su propia energía”, la producción se realizará en otra zona mediante fuentes eólicas o fotovoltaicas. Por ese motivo, según Sánchez, “eso implica establecer los nodos de transmisión y contratos con UTE”, dado que “hay una infraestructura que construir”.

El jerarca aseguró que el gobierno ha “avanzado bastante” en las negociaciones con la compañía.