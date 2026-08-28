Orsi anunció que "se retiró la denuncia penal" presentada en Argentina contra la instalación de la planta de hidrógeno verde de HIF Global en Paysandú

El presidente de la República, Yamandú Orsi , anunció que "se retiró" en Argentina la "denuncia penal" que legisladores de ese país habían presentado contra la instalación de una planta de hidrógeno verde de HIF Global en el departamento de Paysandú, que primero iba a estar frente a Colón (Entre Ríos) pero que fue relocalizada ante los reclamos de la vecina orilla.

"La última (decisión) —creo yo importante, que capaz que acá en Uruguay no se sabe tanto— es que se retiró la denuncia penal en Argentina que se había hecho ", dijo el mandatario en una rueda de prensa desde Paysandú, tras participar en la inauguración de una rehabilitación en Ruta 4, a la altura de Guichón.

A fines de marzo, varios legisladores peronistas habían presentado una demanda contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA con el objetivo de “prevenir los daños ambientales que podría causar la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú”, por ese entonces proyectada a tres kilómetros de Colón, sobre el río Uruguay.

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Sin embargo, tras este y otros reclamos —sobre todo del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio— el gobierno acordó con la empresa una relocalización del proyecto en un predio de Ancap , tal como informó en abril El Observador.

Orsi consideró que la decisión de retirar la denuncia en Argentina es "una buena noticia a nivel diplomático" que indica que se va "ganando en confianza".

"Tiene que ver con que vamos ganando en confianza. Por supuesto, falta. Había que localizar, la relocalización implica nuevos estudios, fundamentalmente de impacto, pero la idea no se detuvo", dijo respecto a la inversión, que promete ser la más importante en la historia del país con más de US$ 5 mil millones. Hasta el momento, sin embargo, no se ha firmado el contrato de inversión (hay memorando de entendimiento firmado, un paso previo) y se ha vencido la prórroga que empresa y gobierno se habían dado para negociar ciertos asuntos.

Uno de ellos es el precio de la energía que suministrará UTE. "Venimos bien. Se acercaron los números, por supuesto que hay que ser muy prudentes con eso. La realidad que tenemos a nivel nacional es que el costo de la energía se establece proyecto a proyecto", argumentó Orsi.

Y, en relación a esto último, dijo que se está trabajando con UTE en un "marco estable" que sirva para fijar los precios de la energía en este tipo de proyectos. "Eso es difícil pero tenemos un desafío gigante".