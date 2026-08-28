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MSP presentó denuncia penal en Fiscalía por la firma de Satdjian en 2022 para autorizar el convenio entre ASSE y el Círculo Católico

La denuncia consigna que “se habrá de solicitar” a ASSE que “informe el monto ‘efectivamente’ abonado al Círculo Católico" por el convenio dado que la firma "habría generado, en principio, un enriquecimiento a favor" de la mutualista "en perjuicio" de la administración

28 de agosto de 2026 18:48 hs
Archivo, marzo de 2020; conferencia de prensa del ministro Daniel Salinas y el subsecretario José Luis Satdjian

Archivo, marzo de 2020; conferencia de prensa del ministro Daniel Salinas y el subsecretario José Luis Satdjian

Ministerio de Salud Pública

El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó este viernes en Fiscalía una denuncia penal ante los “hechos con apariencia delictiva” vinculados al exsubsecretario de la cartera y actual diputado del Partido Nacional, José Luis Satdjian.

En el escrito, al que accedió El Observador, el ministerio conducido por Cristina Lustemberg entregó los hallazgos de la investigación administrativa iniciada a partir de la autorización brindada por el MSP el 9 de setiembre de 2022 al convenio entre la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Círculo Católico.

La División Servicios Jurídicos de la cartera ya había sugerido a fines de abril –a partir de unas recomendaciones escritas por el abogado Martín Esposto– la presentación de una denuncia penal.

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Como ya es conocido, el MSP concluyó –y así lo manifestó a Fiscalía– que “no fue ajustado a derecho” el pronunciamiento por parte de la cartera a favor de dicho convenio de complementación de servicios, dado que fue firmado por Satdjián en su calidad de subsecretario sin atribuciones delegadas por el entonces ministro Daniel Salinas.

En la denuncia penal, el ministerio sostuvo que Salinas “se encontraba plenamente en ejercicio de sus funciones” y que en la investigación administrativa incluso se comprobó que ese día había suscrito otras dos resoluciones ministeriales.

“No existió impedimento fáctico ni jurídico -ausencia, licencia o excusación formal- que justificara la firma del subsecretario en el oficio de intervención, dada la presencia y actividad administrativa comprobada del ministro titular en la misma fecha”, sostuvo el MSP.

Una de las novedades es que la denuncia penal consigna que “se habrá de solicitar” a ASSE que “informe el monto ‘efectivamente’ abonado al Círculo Católico por este convenio desde su firma, lo que habría generado, en principio, un enriquecimiento a favor del Círculo Católico en perjuicio de la Administración”.

En esta línea, el escrito del MSP marcó que se identificó “una desviación en los plazos estándar de tramitación”. “Mientras un convenio celebrado entre ASSE-Casmu de similares características insumió 61 días de tramitación, este convenio ASSE-Círculo Católico se sustanció en 42 días, evidenciando una celeridad no habitual, lo que al menos puede despertar dudas respecto a la existencia de un interés particular en la suscripción de este convenio”, consideró el gobierno.

El MSP añadió que el convenio “surgió a iniciativa del Círculo” bajo la “fundamentación” de que habían adquirido el sanatorio de Casa de Galicia y “pretendían seguir prestando el servicio que se le brindaba a ASSE” con camas fijas de CTI y cuidados moderados y consultas de emergencia.

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