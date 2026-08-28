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"No hay espacio para una reunión": Armando Castaingdebat dijo que "no le hace bien a nadie" seguir manejando un encuentro de partidos políticos la semana que viene

El integrante del directorio blanco señaló que el presidente “sabe dialogar” y que si quiere hacerlo con el Partido Nacional no debe plantearlo “a través de la prensa"

28 de agosto de 2026 19:21 hs
Armando Castaingdebat en el lanzamiento de la candidatura de Martín Lema a la Intendencia de Montevideo

Armando Castaingdebat en el lanzamiento de la candidatura de Martín Lema a la Intendencia de Montevideo

Foto: Leonardo Carreño

La convocatoria del presidente Yamandú Orsi a una reunión con las autoridades de los principales partidos políticos antes de su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas sigue generando polémica.

Luego que el primer encuentro se pospusiera tras los cuestionamientos del Frente Amplio al expresidente Luis Lacalle Pou por el caso Cardama, Orsi dijo este jueves que tenía la “esperanza de que la semana próxima" se pudiera hacer una "con todos aquellos que quieran concurrir”.

"Podría ser que sí, porque al principio estuvimos de acuerdo, después se generó alguna dificultad que no profundicé, por supuesto, pero vamos a tener alguna reunión con la mayor cantidad de referentes posibles", agregó.

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Sin embargo, manteniendo la línea de lo que ya expresó previamente Álvaro Delgado, los nacionalistas continúan señalando que no están dadas las condiciones para que haya una reunión por los agravios que están recibiendo desde el oficialismo.

“No hay espacio para una reunión", respondió Armando Castaingdebat ante la consulta de El Observador. El director blanco señaló que el tema no está en la consideración del Directorio y consideró que "no hace bien a nadie que se siga manejando (públicamente, la posibilidad de) una reunión la semana que viene”.

El exministro agregó que Yamandú Orsi “sabe cómo dialogar” y que para comunicarse con el Partido Nacional no debe hacerlo a través de la prensa. “Llama la atención que se siga hablando de una reunión la próxima semana. No le hace bien ni a él ni a nosotros estar manejando este tema en la prensa”, sentenció.

Según supo El Observador por fuentes nacionalistas, los comentarios entre los directores sobre la reunión pusieron el foco en que era poco serio que el presidente los llamara para hablar sobre política exterior recién un año y medio después de asumir. A su vez, transmitieron su descontento con cómo manejó la situación el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, ya que habló primero con Orsi —de hecho el presidente lo mencionó como el promotor— y no puso el tema en consideración “en clave de coalición”.

Además del malestar por los dichos sobre Cardama, los blancos cuestionan por estas horas los dichos de la subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde, respecto a la "orden de no aflojar" dada por Jorge Larrañaga a la policía.

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