Así se juega la cuarta fecha del Torneo Clausura: el clásico Peñarol vs Nacional es el destacado, con el puntero Liverpool yendo al interior y el regreso de Tony Pacheco

El clásico del fútbol uruguayo que enfrentará el domingo a Peñarol y Nacional marcará la cuarta fecha del Torneo Clausura, liderado por Liverpool con puntaje perfecto.
La vuelta de Antonio Pacheco
Este viernes se abrirá la etapa con el partido en el que se enfrentarán Montevideo Wanderers y Central Español.
Este juego marcará el debut de Antonio Pacheco como nuevo entrenador del palermitano tras la salida del argentino Diego Osella, enfrentando a su exequipo.
Antonio Pacheco, técnico de Wanderers
Foto: Leonardo Carreño
Peñarol vs Nacional en el Campeón del Siglo
El domingo, el aurinegro recibirá al tricolor en el estadio Campeón del Siglo para jugar un partido que encontrará a estos equipos atravesando realidades muy diferentes.
Peñarol conquistó este año la Supercopa Uruguaya tras vencer a Nacional, lo venció en el clásico del Apertura como visitante y a mitad de año ganó el Torneo Intermedio de la mano de Diego Aguirre, quien está al frente del equipo desde 2023. No obstante, acabó último en su grupo de Copa Libertadores.
Foto: Dante Fernández/Focouy
Contrario a esto y pese a ver vigente campeón uruguayo, Nacional no pudo ganar ningún título en la temporada, fue eliminado de la Libertadores y luego de la Copa Sudamericana y despidió a dos entrenadores. Jadson Viera salió en marzo y Jorge Bava en agosto.
Por otra parte, con un partido menos disputado, Peñarol lidera la Tabla Anual acumulada al acumular 47 enteros, al tiempo que el tricolor está séptimo con 38.
De esta forma, los ahora dirigidos por Daniel Carreño saben que, pese a no llegar como favoritos, tiene una gran oportunidad de sumar de a tres y de esa forma volver a la lucha por el título.
El líder Liverpool a Melo
Este domingo, además del clásico, se jugará el partido Cerro Largo-Liverpool, en el que el equipo que dirige Jorge Fossati, único del certamen que tiene puntaje perfecto, buscará de visitante otra victoria para mantenerse en lo más alto.
Foto: Dante Fernández/Focouy
Un día antes, el sábado, Progreso será local ante Danubio, Juventud recibirá a Deportivo Maldonado, Cerro visitará a Boston River en el Saroldi y Defensor Sporting se medirá con Montevideo City Torque, mientras que el lunes se jugará el partido Racing-Albion.
Encuentros de la cuarta fecha del Torneo Clausura:
|Día
| Hora
| Partido
| Cancha
| Juez
| Asistentes
| VAR
|Viernes 28 de agosto
|19:00
|Wanderers-Central Español
|Parque Viera
|Esteban Ostojich
|Horacio Ferreiro, Marcos Rosamen y Leandro Lasso
|
Diego Dunajec y Alberto Píriz
|Sábado 29
|11:00
|Progreso-Danubio
|Paladino
|Andrés Matonte
|Andrés Nievas, Alberto Píriz y Santiago Motta
|
Christian Ferreyra y Javier Irazoqui
|Sábado 29
|14:00
|Boston River-Cerro
|Saroldi
|Mathías De Armas
|Agustín Berisso, Amador De Prado y Andrés Martínez
|
Andrés Cunha y Marcelo Alonso
|Sábado 29
|14:00
|Juventud-Deportivo Maldonado
|Parque Artigas
|Felipe Vikonis
|Héctor Bergalo, Juan Álvarez y Elías Lorenzo
|
Diego Riveiro y Richard Trinidad
|Sábado 29
|17:00
|Defensor Sp.-Montevideo City Torque
|Franzini
|Javier Feres
|Mathías Muniz, Federico Piccardo y Esteban Guerra
|
Yimmy Álvarez y Daniel Rodríguez
|Domingo 30
|15:30
|Peñarol-Nacional
|Campeón del Siglo
|Gustavo Tejera
|Nicolás Tarán, Carlos Barreiro y Federico Arman
|
Leodan González y Antonio García
|Domingo 30
|19:00
|Cerro Largo-Liverpool
|Ubilla de Melo
|Javier Burgos
|Nicolás Piaggio, Carlos Roca y Federico Río
|
Jonathan Fuentes y Horacio Ferreiro
|Lunes 31
|15:30
|Racing-Albion
|Parque Roberto
|Hernán Heras
|Pablo Llarena, Matías Rodriguez y Kevin Fontes
|
Daniel Fedorczuk y Mathías Muniz
Tabla de Posiciones: