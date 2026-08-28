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Así se juega la cuarta fecha del Torneo Clausura: el clásico Peñarol vs Nacional es el destacado, con el puntero Liverpool yendo al interior y el regreso de Tony Pacheco

Mirá todos los detalles de la cuarta fecha: partidos, días, horarios, canchas y jueces

28 de agosto de 2026 14:03 hs
La ilusión detrás del alambrado

La ilusión detrás del alambrado

Foto: Dante Fernández/FocoUy 

El clásico del fútbol uruguayo que enfrentará el domingo a Peñarol y Nacional marcará la cuarta fecha del Torneo Clausura, liderado por Liverpool con puntaje perfecto.

La vuelta de Antonio Pacheco

Este viernes se abrirá la etapa con el partido en el que se enfrentarán Montevideo Wanderers y Central Español.

Este juego marcará el debut de Antonio Pacheco como nuevo entrenador del palermitano tras la salida del argentino Diego Osella, enfrentando a su exequipo.

Antonio Pacheco, técnico de Wanderers

Antonio Pacheco, técnico de Wanderers

Peñarol vs Nacional en el Campeón del Siglo

El domingo, el aurinegro recibirá al tricolor en el estadio Campeón del Siglo para jugar un partido que encontrará a estos equipos atravesando realidades muy diferentes.

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Peñarol conquistó este año la Supercopa Uruguaya tras vencer a Nacional, lo venció en el clásico del Apertura como visitante y a mitad de año ganó el Torneo Intermedio de la mano de Diego Aguirre, quien está al frente del equipo desde 2023. No obstante, acabó último en su grupo de Copa Libertadores.

Diego Aguirre

Diego Aguirre

Contrario a esto y pese a ver vigente campeón uruguayo, Nacional no pudo ganar ningún título en la temporada, fue eliminado de la Libertadores y luego de la Copa Sudamericana y despidió a dos entrenadores. Jadson Viera salió en marzo y Jorge Bava en agosto.

Por otra parte, con un partido menos disputado, Peñarol lidera la Tabla Anual acumulada al acumular 47 enteros, al tiempo que el tricolor está séptimo con 38.

Daniel Carreño

Daniel Carreño

De esta forma, los ahora dirigidos por Daniel Carreño saben que, pese a no llegar como favoritos, tiene una gran oportunidad de sumar de a tres y de esa forma volver a la lucha por el título.

El líder Liverpool a Melo

Este domingo, además del clásico, se jugará el partido Cerro Largo-Liverpool, en el que el equipo que dirige Jorge Fossati, único del certamen que tiene puntaje perfecto, buscará de visitante otra victoria para mantenerse en lo más alto.

Ruben Bentancourt

Ruben Bentancourt

Un día antes, el sábado, Progreso será local ante Danubio, Juventud recibirá a Deportivo Maldonado, Cerro visitará a Boston River en el Saroldi y Defensor Sporting se medirá con Montevideo City Torque, mientras que el lunes se jugará el partido Racing-Albion.

Encuentros de la cuarta fecha del Torneo Clausura:

Día Hora Partido Cancha Juez Asistentes VAR
Viernes 28 de agosto 19:00 Wanderers-Central Español Parque Viera Esteban Ostojich Horacio Ferreiro, Marcos Rosamen y Leandro Lasso

Diego Dunajec y Alberto Píriz
Sábado 29 11:00 Progreso-Danubio Paladino Andrés Matonte Andrés Nievas, Alberto Píriz y Santiago Motta

Christian Ferreyra y Javier Irazoqui
Sábado 29 14:00 Boston River-Cerro Saroldi Mathías De Armas Agustín Berisso, Amador De Prado y Andrés Martínez

Andrés Cunha y Marcelo Alonso
Sábado 29 14:00 Juventud-Deportivo Maldonado Parque Artigas Felipe Vikonis Héctor Bergalo, Juan Álvarez y Elías Lorenzo

Diego Riveiro y Richard Trinidad
Sábado 29 17:00 Defensor Sp.-Montevideo City Torque Franzini Javier Feres Mathías Muniz, Federico Piccardo y Esteban Guerra

Yimmy Álvarez y Daniel Rodríguez
Domingo 30 15:30 Peñarol-Nacional Campeón del Siglo Gustavo Tejera Nicolás Tarán, Carlos Barreiro y Federico Arman

Leodan González y Antonio García
Domingo 30 19:00 Cerro Largo-Liverpool Ubilla de Melo Javier Burgos Nicolás Piaggio, Carlos Roca y Federico Río

Jonathan Fuentes y Horacio Ferreiro
Lunes 31 15:30 Racing-Albion Parque Roberto Hernán Heras Pablo Llarena, Matías Rodriguez y Kevin Fontes

Daniel Fedorczuk y Mathías Muniz

Tabla de Posiciones:

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