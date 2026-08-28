El lago que hace temer que se produzca una nueva avalancha en la frontera de Nepal y Tíbet

El gobierno de China advirtió de que existe un "alto riesgo" de que haya un desbordamiento de un lago formado tras el reciente deslizamiento de tierra cerca de la frontera entre Nepal y el Tíbet, con potencial de provocar una segunda inundación río abajo.

La advertencia se produce tras la devastadora inundación repentina del miércoles en la misma zona, que según los científicos fue provocada por el derrumbe de un glaciar de montaña en un río.

Según la cadena estatal china CCTV, hasta el viernes se habían acumulado aproximadamente 2,5 millones de metros cúbicos de agua en dicho lago.

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Las autoridades indicaron que se esperaba que 3 millones de metros cúbicos del afluente desembocaran en el lago entre el jueves y el fin de semana, lo que representa un "alto riesgo de desbordamiento".

Sin embargo, los expertos dicen a la BBC que es posible que el lago se seque de forma natural con el tiempo.

¿Qué está pasando?

Según el Ministerio de Recursos Hídricos de China, el lago de barrera, una masa de agua que se forma cuando los escombros forman una represa en un río, se formó en la confluencia de los ríos Chhochen Khola y Purepu Tsangpo.

Se encuentra cerca del pico Langtang Lirung, donde se cree que colapsó el glaciar el miércoles, y varios kilómetros río arriba del puerto de Gyirong, el principal paso terrestre que une Nepal y China, afectado por las enormes inundaciones.

El lago barrera comenzó a desbordarse el jueves. Este viernes por la mañana, un dron militar chino captó imágenes de una avalancha en una montaña nevada que depositó aproximadamente 50.000 metros cúbicos de hielo en el lago barrera.

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Las autoridades emitieron advertencias y órdenes para que la población se prepare para evacuaciones de emergencia.

Las labores de rescate se suspendieron ya que la mayoría de los servicios de emergencia chinos se tuvieron que detener en una aldea a unos 7 km del puerto de Gyirong.

Esto se debió a que, en ese momento, el lago barrera se desbordaba sin cesar, lo que podía provocar nuevas inundaciones o deslizamientos de tierra, según un informe de CCTV.

Pero el viernes por la tarde, los medios estatales informaron que "el riesgo derivado de la barrera natural situada aguas arriba estaba bajo control" y que se reanudaron las operaciones de rescate.

Desde entonces, las autoridades han enviado equipos de ingeniería para monitorear los niveles de agua del lago y las condiciones atmosféricas, y se han utilizado drones para entregar equipos y suministros.

Jakob Steiner, geocientífico de la Universidad de Graz que ha investigado los desbordamientos de lagos en Nepal, le dijo a la BBC que aún existe la posibilidad de que el lago se desborde.

"No todo el material de la montaña pudo haberse desprendido, todavía es inestable, así que existe la posibilidad de que algo caiga", explicó.

Agregó que si el material cayera al lago o incluso más arriba del río, "entonces tendríamos un problema".

Reuters El agua y el lodo han estado recargando un lago en el lugar donde se produjo el colapso glaciar del miércoles.

Los medios estatales chinos también informaron de que se esperan fuertes lluvias y tormentas en la región durante los próximos días, lo que genera preocupación de que esto pueda provocar que el lago crezca.

Si el lago se desborda, es poco probable que se produzca una inundación masiva como la que se vio el miércoles, ya que el lago se formó recientemente y no era muy profundo, dijo Steiner.

Sin embargo, el agua vertida podría socavar aún más las laderas del valle y provocar una mayor erosión, lo que a su vez podría causar más deslizamientos de tierra.

"Las autoridades deben extremar las precauciones durante las labores de rescate y estar preparadas para cualquier oleada secundaria y deslizamientos de tierra posteriores al desastre, ya que las paredes del valle han sido erosionadas y son mucho más vulnerables", señaló Mohd Farooq Azam, glaciohidrólogo del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, una institución científica.

Steiner opinó que es improbable que en China puedan impedir que el lago se desborde.

Explicó que, si bien es técnicamente posible drenar artificialmente el lago utilizando excavadoras, no existen carreteras adecuadas que permitan transportar maquinaria pesada hasta la ubicación del lago.

Getty Images Los esfuerzos de búsqueda y rescate de desaparecidos han tenido que ser suspendidos en algunos momentos.

Una posible solución natural

Ambos expertos, sin embargo, también afirmaron que es posible que el problema se resuelva por sí solo con el tiempo.

Azam hizo referencia a las recientes inundaciones repentinas en Chamoli y Dharali, en India, donde los lagos artificiales "se drenaron lentamente sin apenas afectar las zonas aguas abajo".

De manera similar, "lo único que [China] puede hacer es esperar que el agua se drene lentamente de forma natural" del lago barrera en Tíbet, dijo Steiner.

"Y se irá drenando poco a poco; la temporada de deshielo habrá terminado en octubre, así que las cosas se calmarán. Habrá menos agua, y para el invierno [lo que quede] estará todo congelado".

Por otra parte, las autoridades nepalíes han advertido del riesgo de que los bloqueos provoquen nuevas inundaciones a lo largo de los ríos Bhote Koshi y Trishuli.

Han advertido a la población que se mantenga alejada de los ríos hasta nuevo aviso.

Los científicos han afirmado que la inundación del miércoles probablemente fue causada por el derrumbe de parte de un glaciar cerca de Langtang Lirung, que cayó al río que discurre aguas abajo, lo que a su vez provocó una crecida masiva que arrastró agua y escombros río abajo.

Varios cientos de personas han muerto en Nepal y cientos más siguen desaparecidas tras las inundaciones repentinas.

Tan solo en el lado tibetano de la frontera, hay más de 550 desaparecidos, casi la mitad de ellos extranjeros.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC