Valores "en el techo" por corderos y la carne ovina y fuerte rebote de precios por lanas

Los compradores de lanas en el mercado australiano debieron competir esta semana por la escasa oferta de fardos , la menor desde 2020 cuando el se caía en un pozo por la pandemia de covid-19, en una semana en la que en el rubro ovino los precios de los corderos y de la carne ovina siguen "en el techo" .

En el segmento lanas, la puja se reflejó en un fuerte rebote de los precios.

Luego de tres semanas de caída en dólares el indicador australiano IME (Indicador de Mercados del Este) subió 3,7% hasta US$ 13,30 por kilo base limpia, el promedio más alto en seis semanas.

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En la moneda local, fortalecida frente al dólar, la suba fue relevante pero algo menor, de 2,3% en la semana.

La recuperación del nivel de valores dinamizó los negocios y el 98% de los 23.651 fardos fue vendido luego de varias jornadas de mercado en baja y colocaciones por debajo del 85%.

Los lotes de mejor calidad fueron los más demandados y las mayores subas se concentraron en las lanas Merino más finas, de 17 micras o menos, con un salto de 4,7% y en el otro extremo de la tabla en lanas cruza y Corriedale de 28 micras que subieron más de 7% en la semana.

Mercado australiano de lanas

Escenario con bajas sorprendió al mercado

El Consejo Australiano de Exportadores y Procesadores de Lana señaló que la fuerte caída de oferta al menor nivel semanal en seis años “tomó por sorpresa al mercado” y “dado que las fábricas más grandes necesitaban mantener el volumen semanal, sumado al buen apoyo de los exportadores, la menor oferta impulsó al alza el mercado”.

En el mercado local también se hace más notoria la falta de oferta de lanas por el factor climático que ha limitado las esquilas y la colocación de lotes.

Los negocios puntuales mantienen referencias similares a los de las últimas semanas, con demanda de la industria y la exportación, y el salto de la última semana reafirma expectativas de que los valores se afirmen entrada la primavera y aleja las puntas.

Para la semana que viene en Australia se espera una oferta todavía muy limitada, alrededor de 26.000 fardos.

Es probable que la oferta limitada siga influyendo de forma importante en la evolución de los precios a corto plazo, indican analistas locales, si bien la fortaleza del dólar australiano sugiere que el mercado sigue siendo vulnerable a una mayor volatilidad.

Corderos siguen trepando: faena y exportaciones presionadas

La faena ovina volvió a caer en la última semana a solo 1.106 cabezas y agosto podría marcar el piso de actividad del año, que hasta ahora fue en junio con 16.229 lanares.

Con este desempeño la faena parcial de agosto está 63,5% por debajo del mismo mes de 2025.

Luego de dos semanas sobre 5.000 animales que alentaban expectativas de una estabilización en la actividad, la escasa oferta y las dificultades con las cargas para poder completar faenas volvieron a frenar la consolidación de la operativa.

En los últimos 32 meses, desde principios de 2024, solo cinco meses muestran subas interanuales en la faena y el último fue noviembre de 2025 y en el acumulado de 2026 la caída interanual es de 36%, unas 135 mil cabezas menos que el año pasado.

El precio de exportación promedia US$ 6.330 por tonelada en el último mes, con escasos volúmenes colocados en las últimas semanas. El precio fue el más bajo desde mayo, y tres semanas atrás se situaba por encima de US$ 7.000 por tonelada.

Estas referencias convalidan valores al alza por la escasa hacienda ovina disponible.

Entre los lanares la demanda sigue siendo pujante y concentrada en los corderos, con negocios generales que se consolidaron en la semana por encima de los US$ 6,30 por kilo.

El cordero de campo se sitúa en un promedio de US$ 6,42 por kilo y con negocios entre US$ 6,36 y US$ 6,66 el kilo, según el relevamiento de valores del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Se redujo la demanda de ovejas y los precios ajustaron 1,8% a US$ 5,13 según el relevamiento de INAC actualizado este miércoles.