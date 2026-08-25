Made in Natura, así se promocionan las carnes uruguayas en dos destinos relevantes en la Unión Europea

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) , a través de su marca de promoción Uruguay Beef , está desarrollando en mercados clave de la Unión Europea (UE) una campaña de comunicación con el objetivo de transmitir atributos que caracterizan a los alimentos generados en la agroindustria cárnica de Uruguay .

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Su concepto central, Made in Nature , no solo responde a un concepto creativo: refleja la forma en que Uruguay produce su carne , se explicó.

Sobre los atributos, se detallaron los siguientes:

Precupación y entusiasmo en la ganadería, del súper Niño al súper ternero

Exportaciones de carnes: Uruguay pasó la barrera de los US$ 2.000 millones

Con este mensaje, INAC eligió Alemania y Países Bajos para llevar adelante la campaña por ser los dos mercados europeos donde la carne uruguaya tiene mayor presencia , con importadores relevantes y distribución a nivel de retail y restaurantes.

La iniciativa también cierra con las nuevas tendencias de consumo en Europa, donde el origen de los alimentos, la sostenibilidad y el bienestar animal son cada vez más valorados.

El destaque

En ese contexto, Uruguay fue clasificado como país de bajo riesgo de deforestación en el marco del nuevo Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación (EUDR), consolidando una ventaja competitiva para un mercado que prioriza estas cualidades.

En 2025, las exportaciones de carne uruguaya hacia la Unión Europea crecieron casi un +50% interanual, totalizando 52.000 toneladas, el mayor volumen de los últimos 10 años.

En Alemania la campaña se desarrolla en las ciudades más importantes. INAC

Por qué Alemania y Países Bajos

Países Bajos concentra el 40% de los envíos de carne uruguaya hacia Europa, siendo su principal puerta de entrada al continente a través del puerto de Rotterdam.

Alemania a su vez, se consolidó como el segundo destino en volumen, con importadores robustos e históricos para Uruguay y presencia en todo el territorio.

En Alemania, la campaña desarrollada por INAC alcanza a más de 3,5 millones de personas en las diez ciudades más importantes del país, entre ellas Berlín, Hamburgo y Múnich.

Instagram, Facebook, YouTube, prensa y vía pública

La campaña combina Instagram, Facebook, YouTube, prensa escrita y digital y vía pública de alto impacto en 150 pantallas digitales ubicadas en las principales estaciones de tren del país.

A esto se suman dos grandes billboards: uno en Berlín y el protagonista de la campaña, The Whale, la pantalla LED más grande de Alemania, ubicada en la estación central de Hamburgo por donde transitan más de 500.000 personas cada día.

Se trata, concluyó el INAC, de una gran apuesta que busca consolidar el posicionamiento de Uruguay como proveedor de carne natural y confiable, llevando a Europa un modelo de producción que encuentra en Made in Nature su mejor expresión.