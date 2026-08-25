Exportaciones de carnes: Uruguay pasó la barrera de los US$ 2.000 millones

La gestión de exportación desde Uruguay –considerando todas las carnes – mostró distintos comportamientos al llegar a mediados de agosto de 2026 , con relación a lo que sucedió en el mismo tramo de 2025, informó el Instituto Nacional de Carnes (INAC) .

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Considerando los bienes de exportación de Uruguay que más ingresos de divisas permitieron en 2026, los rubros principales han sido carne bovina, celulosa y productos lácteos, con base en el informe mensual sobre comercio exterior elaborado por los profesionales de Uruguay XXI, en este caso el de julio. Concluido el séptimo mes, por exportaciones de carne bovina se lograron US$ 1.576 millones, 4% más que en ese lapso de 2025, con una participación del 20% en lo obtenido por todos los rubros.

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EEUU + Canadá + México 33% (US$ 659,6 millones) con un aumento de 2%.

China 30% (US$ 610,6 millones) con un avance de 8,6%.

Unión Europa 17% (US$ 345,6 millones) con una caída de 8%.

Israel 5% (US$ 92,7 millones) con una suba de 33,5%.

Mercosur 3% (US$ 64,5 millones) con una baja de 2,1%.

Carnes vacunas explican el 84% de los ingresos

Considerando exclusivamente exportaciones de carnes de vacuno (explican el 84,2% del total de divisas logradas por todas las carnes), los ingresos de 2025 a 2026 (siempre considerando de enero a mitad de agosto) mejoraron 4,2% al obtenerse US$ 1.691,2 millones.

En volumen, peso embarque, se colocaron 212.659 toneladas, un 12% menos.

Considerando el ingreso medio por exportaciones la carne vacuna tuvo en enero-mitad de agosto de 2026 un valor de US$ 7.952 por tonelada, con una suba de 18,5% respecto a igual lapso de 2025.

Destinos top para las carnes bovinas

EEUU, Canadá y México explica el 36% de los ingresos con US$ 610,4 millones (+2,5%) y demandó 112.810 toneladas peso canal (-6,2%).

China 29% con US$ 487 millones (+15,4%) y 104.906 toneladas (-9,1%).

Unión Europea 18% con US$ 298 millones (-11,9%) y 29.902 toneladas (-32,8%).

Israel 5% con US$ 85,7 millones (+45,9%) y 11.996 toneladas (+11,3%).

Mercosur 2% con US$ 40,8 millones (-11,1%) y 5.991 toneladas (-17,5%).

Carnes de exportación. MGAP

Antecedentes de exportaciones cárnicas de Uruguay

El año 2025 concluyó con el ingreso récord de US$ 3.296,3 millones por exportaciones de carnes con un alza de 21,7%5.

Se embarcaron 704.009 toneladas (peso embarque – todas las carnes) con un incremento interanual de 2,1%.

El valor medio, por todas las carnes, quedó en US$ 4.682,2 por tonelada con una mejora de 25,1% comparando con 2024.

Considerando solo carnes vacunas los ingresos en 2025 fueron US$ 2.748,8 millones con un aumento interanual de 23,7%.

Se embarcaron 398.384 toneladas de carnes de bovinos con un incremento interanual de +8,78.

El valor medio, por la carne vacuna, quedó en US$ 6.900 por tonelada con una mejora de 19,6% comparando con 2024.