Se viene la Expo Rural del Prado: galpones remodelados y llenos de animales y listo el programa de actividades

La Expo Rural del Prado 2026 tendrá en galpones y caballerizas un número de animales mayor al del año pasado , concretamente se estima un crecimiento que supera el 10% , destacó a El Observador Rodrigo Granja , director de Exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) .

“Estuvimos viendo los números de la inscripción definitiva, tras las bajas que habitualmente hay con relación a las inscripciones iniciales, quedaron 1.430 animales, muchos más que los 1.279 del año pasado ”, informó.

“Es un número récord, los galpones van a estar colmados, eso nos tiene muy contentos, nos desafía como siempre para trabajar y que todo el mundo esté cómodo, como sin dudas va a pasar, pero es una linda novedad para todos”, añadió Granja al inicio de esta semana, mientras estaba trabajando junto al funcionariado de la ARU en la Rural del Prado.

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Ese dato de animales contempla solo las razas de las tres grandes especies, es decir bovinos, ovinos y equinos, por lo tanto si se considera la participación de aves, caprinos, conejos y suinos se puede estimar que habrá unos 2.000 animales en el predio de exposiciones .

Habrá una intensa actividad de los veterinarios del MGAP para el habitual control sanitario y de documentación de los animales que llegarán al predio de exposiciones.

El contexto

La 121a Exposición Internacional de Ganadería, Muestra Agroindustrial y Comercial se hará desde el viernes 11 al domingo 20 de setiembre. La organiza la ARU, gremial presidida por Rafael Ferber, fundada en 1871 y que está cumpliendo 156 años. Más adelante se puede ver el programa completo de actividades de la "Expo Rural del Prado - Exposición Agropecuaria".

Galpón 2, de bovinos, presentado como nuevo en el lanzamiento de la exposición agropecuaria de la ARU. Gastón Britos / Foco Uy

Galpones de la Rural del Prado: remodelados y llenos

Granja marcó el valor que tiene que el esfuerzo realizado por la ARU para recuperar a los tres históricos galpones, cuya remodelación quedó recientemente completa y se estrenará el 11 de setiembre, se acompañe con “galpones llenos en cantidad y con calidad genética, lo mejor de la cabaña nacional, como siempre refleja cada exposición”.

En ese sentido, agradeció el respaldo de los criadores y expositores, de la cabaña nacional, de los productores y sus equipos de profesionales y otros trabajadores.

Debemos reconocer, también, que esta gran presencia de animales tiene como explicación el buen momento de la ganadería

Rodrigo Granja, director de Exposiciones de la ARU. Gastón Britos / Foco Uy

“Dejamos todo el predio y no solo los galpones, con un esfuerzo grande de muchas juntas directivas y de los funcionarios y colaboradores, en las condiciones que la institución, una exposición de esta magnitud, los expositores, las autoridades y el público merecen”, dijo.

Tras las obras realizadas, “la mejor genética del país se podrá disfrutar de la mejor manera”, señaló.

Lanzamiento oficial de la Rural del Prado 2026 e inauguración de la reconstrucción de los Galpones Históricos, un espacio que vuelve a ser parte de este encuentro tan representativo de nuestro país.



Los esperamos en la Rural del Prado para disfrutar de una nueva edición con todo… pic.twitter.com/R1rs78af5O — Asociación Rural del Uruguay (@AsocRuralUy) August 21, 2026

Elogió, además, la anunciada participación por parte de las distintas sociedades de criadores de expertos en la actividad de calificación, tanto jueces nacionales como extranjeros.

Por último, indicó que es “fundamental” destacar el esfuerzo y la capacidad de trabajo que se ponen de manifiesto todo el año, pero siempre acentuado eso en los días previos a cada exposición, por parte de todo el funcionariado de la ARU, especialmente con foco eso en los equipos de Exposiciones y de Mantenimiento del predio.

“Toda la Rural del Prado está espectacular, el ruedo tiene un verde increíble, ojalá el tiempo acompañe en esos días, es lo único que nos falta por delante para que todo el mundo disfrute”, concluyó.

Expectativa por una nueva evaluación genética en la Expo Rural del Prado. Foto: Juan Samuelle

Programa de actividades de la ARU