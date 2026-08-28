La camiseta especial con la que Peñarol jugará el clásico ante Nacional por el Torneo Clausura, con la que homenajeará a Ruben Rada

Peñarol está pronto para enfrentar a Nacional en el clásico del Torneo Clausura este domingo desde la hora 15.30 en el Estadio Campeón del Siglo por la cuarta fecha del mismo.

En ese contexto, el técnico de los carboneros, Diego Aguirre, volvió a entrenar con línea de tres en el fondo en la práctica a puertas cerradas con Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera y Mauricio Lemos, aunque hay que ver si este último llega o no para dicho partido, ya que se encuentra con un golpe.

De no hacerlo, su lugar lo ocupará Franco Romero, y allí el DT aurinegro definirá finalmente si juega con tres o con cuatro en el fondo.

Peñarol informó este viernes en la tarde que el equipo jugará ante Nacional el clásico del Torneo Clausura este domingo con una camiseta especial.

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Es que recordará a Ruben "Negro" Rada, quien siempre fue a ver a los carboneros, ya que era un gran hincha, y era muy común verlo en la década de los años de 1990 y en los 2000, sentado solo en la Tribuna Olímpica del Estadio Centenario, en el anillo de abajo.

Abel Hernández mostró cómo será la camiseta de Peñarol para el clásico ante Nacional por el Torneo Clausura, en homenaje al Negro Rada FOTO: @OficialCAP

Los carboneros confeccionaron una camiseta especial debido a su muerte producida el pasado miércoles y su entierro que se llevó a cabo este viernes.

En el medio del pecho, entre el escudo del club y el de la marca, aparece una imagen del Negro Rada y así Peñarol lo homenajeará en el clásico ante los tricolores.