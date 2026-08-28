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El gran sueño de Ruglio toma fuerza: la oferta de Peñarol seduce a Nahitan Nández, quien espera desvincularse de su club de Arabia Saudita

El futbolista dejó una huella imborrable en el club carbonero previo a irse a Boca Juniors y a Cagliari de Italia

28 de agosto de 2026 12:12 hs
El Observador | Marcelo Decaux

Por  Marcelo Decaux

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol y Nahitan Nández, son buenos amigos

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol y Nahitan Nández, son buenos amigos

El libro de pases en el fútbol uruguayo transita sus momentos más vertiginosos y en las oficinas del Palacio Cr. Gastón Guelfi se trabaja a contrarreloj para concretar el gran anhelo de la directiva encabezada por Ignacio Ruglio en Peñarol: el ansiado regreso de Nahitan Nández.

El volante uruguayo, quien dejó una huella imborrable en la parcialidad aurinegra por su despliegue y temperamento en el campo de juego, se encuentra actualmente en plenas negociaciones para destrabar su desvinculación de Al-Qadsiah del fútbol de Arabia Saudita.

Ante este escenario, la dirigencia mirasol no dudó y puso marcha rápida para presentarle una propuesta formal que demuestra la firme intención del club por repatriarlo.

Brian Rodríguez está cerca de jugar por en un club de Primera en Europa, en el que Luis Suárez tuvo un notable pasaje con su camiseta

Sebastián Cáceres tiene una oferta para jugar en Europa y América de México la estudia, ya que quedan pocos días para el cierre del período de pases

La oferta de Peñarol a Nahitan Nández para su regreso

Peñarol le ofreció a Nahitan Nández un contrato por tres años de duración, con la posibilidad de extenderlo por una temporada más si se cumplen determinados objetivos deportivos, según informó una fuente del club a Referí.

La propuesta económica fue calificada como "muy buena" por su propio representante, Pablo Bentancur, lo que evidencia el esfuerzo económico de la institución para seducir al futbolista y asegurar su liderazgo en el plantel.

Sin embargo, el tiempo se convirtió en el principal adversario para las aspiraciones mirasoles.

Nahitan Nandez a puro festejo en Pe&ntilde;arol

Nahitan Nandez a puro festejo en Peñarol

El gran obstáculo de la operación radica en que el jugador de 28 años logre rescindir su vínculo contractual con Al-Qadsiah antes del próximo lunes a la hora 24 (o las 0 del martes, que se lo mismo), día en que vence de forma definitiva el plazo legal para la inscripción de nuevas incorporaciones en la Liga AUF Uruguaya.

En la interna del club reina la ilusión y se mantiene encendida la fe.

Si Nahitan Nández logra estampar la firma de su salida en Medio Oriente a tiempo, Peñarol dará uno de los golpes más estruendoso del período de transferencias en el fútbol local, recuperando a un referente clave para el mediocampo.

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