Las tormentas dejaron más de 100 milímetros de lluvia y caída de granizo: dónde se registraron los mayores acumulados

Las fuertes tormentas que afectaron a buena parte del país entre este jueves y viernes dejaron acumulados de lluvia superiores a los 100 milímetros y reportes de caída de granizo en varias localidades , según los datos divulgados por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

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El organismo difundió este viernes los principales registros correspondientes al período comprendido entre las 07:00 del jueves 27 y las 07:00 del viernes 28 de agosto .

El mayor acumulado de precipitaciones se produjo en Laguna Merín, Cerro Largo, donde cayeron 125 milímetros en 24 horas .

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El segundo registro más elevado se dio en Clara, Tacuarembó, con 112,1 milímetros , mientras que Cañada Grande, en la zona de Paso de los Mellizos (Río Negro), acumuló 99 milímetros .

Dónde llovió más en las últimas 24 horas

Además de los registros superiores a los 100 milímetros, Inumet informó importantes acumulados en otros puntos del norte, noreste y litoral del país.

En Curtina (Tacuarembó) se registraron 98 milímetros; en Cuchilla Caraguatá Sur (Tacuarembó), 95,3 milímetros; y en Melo (Cerro Largo) hubo un registro de 91 milímetros.

A estos valores se suman 90 milímetros en Tres Boliches (Cerro Largo), 85 milímetros en Cuchilla Caraguatá Norte (Tacuarembó) y 76 milímetros en Guichón (Paysandú).

Otro registro de Melo alcanzó los 75,3 milímetros.

Los datos corresponden a las máximas nacionales comunicadas por Inumet para el período de 24 horas. El organismo señala que la información de su boletín pluviométrico tiene carácter preliminar.

Datos de precipitación y granizo desde las 7:00 del 27/8 hasta las 7:00 del 28/8. pic.twitter.com/Vn4lPIab8L — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) August 28, 2026

Granizo en varios departamentos

Las tormentas no solamente provocaron lluvias intensas. Inumet también informó reportes de caída de granizo en distintas localidades del país durante el mismo período.

Hubo registros en Tupambaé (Cerro Largo), Vichadero (Rivera), Cuchilla de Dionisio y la ciudad de Treinta y Tres (Treinta y Tres), Cañada Grande y Sarandí de Navarro (Río Negro), Salto y Vera (Salto).

También se reportó granizo en Cuchilla Caraguatá Norte, Quintana y Clara (Tacuarembó); Cebollatí (Rocha); Vergara (Treinta y Tres); y Piedras Coloradas, Guichón y Pueblo Porvenir (Paysandú).

Las lluvias y tormentas se producen mientras Inumet mantiene advertencias meteorológicas vigentes este viernes.