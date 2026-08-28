Cayó granizo en el norte del país y se produjeron tormentas: las consecuencias del temporal de anoche

Luego de que el Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitiera un aviso especial por tormentas fuertes y precipitaciones abundantes , distintas localidades del norte del país fueron afectados por tormentas y caída de granizo .

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Usuarios en redes reportaron la caída de granizo de varios tamaños , por ejemplo en Rivera , detectaron uno de similares dimensiones a la de un huevo . Esto último ocurrió en la localidad de Vichadero , donde a causa del fenómeno se reportaron daños en la zona, según informó Matías Mederos , quien se define como cazador de tormentas extremas.

La granizada se replicó en los departamentos de Paysandú y Tacuarembó , según informó Mederos en sus redes sociales.

AHORA | Caída de granizo más grande que un huevo está noche en Vichadero, Rivera Se reportan daños en la zona. Fotos vía Gabriela Abelenda. pic.twitter.com/aQJtT5BTw6

Llega Santa Rosa: entra en vigencia el aviso especial de Inumet por lluvias, granizo y tormentas "muy fuertes"

Videos: caída de granizo y tormenta eléctrica en varios puntos del país afectados por alertas climáticas

El fenómeno también estuvo presente en Salto y Cerro Largo , aportó desde la Estación Meteorológica BCP desde sus redes sociales. "Severa la tormenta de granizo en Salto, con rachas de viento intensa actividad eléctrica y un diluvio que dejó autos arrastrados", informó esta cuenta.

GRANIZO DE VARIOS TAMAÑOS | Impresionante granizada de varios tamaños muy cerca de Guichon, Paysandú durante esta tarde. Video vía María Celia pic.twitter.com/bnBkwBuEGZ

Severa la tormenta de #granizo en Salto #Uruguay con rachas de viento intensa actividad eléctrica y un diluvio que dejó autos arrastrados y algunos inconvenientes en casas Este es el momento de la caída de granizo video pic.twitter.com/NZza5yAnZa — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) August 28, 2026

La misma estación catalogó de "impresionante" el granizo que cayó en Guichón, como en otras partes del norte uruguayo.

Fotos | El impresionante #granizo en Guichón departamento Paysandú, #Uruguay Mónica Battissta pic.twitter.com/t5DWI1tu9B — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) August 27, 2026

El Inumet había pronosticado la caída de granizo, entre otros fenómenos meteorológicos, para esa jornada. Entre ellos, tormentas puntualmente muy fuertes, lluvias abundantes, rachas de viento fuerte e intensa actividad eléctrica.

Según el aviso especial, el hecho iniciaría durante la madrugada del jueves 27 cuando ingresara un frente frío por el suroeste del país. En una primera etapa, el organismo preveía el desarrollo de tormentas fuertes principalmente en las zonas centro y este.

Mientras que a partir de la tarde del jueves, el sistema comenzaría a desplazarse hacia el noreste y luego sobre las zonas norte y este.

Durante las últimas horas, el instituto emitió distintas alertas meteorológicas por estas tormentas, tanto de color naranja como amarillas.