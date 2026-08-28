Lucca Rodríguez, golero juvenil de Liverpool, anunció que se recuperó del cáncer que padeció y lo alejó de las canchas: "Gané mi partido más difícil"

Lucca Rodríguez, golero juvenil de 17 años de Liverpool , anunció que se recuperó del cáncer en la rodilla que le diagnosticaron nueve meses atrás, con una emotiva carta que publicó en sus redes sociales.

Fue con otra carta que Rodríguez anunció el pasado mes de diciembre que le habían detectado un osteosarcoma , un cáncer de hueso en la rodilla derecha.

" A veces me enojo y otras veces triste, pero también tengo ganas de pelearla como lo hice desde el primer día. El fútbol y mi familia me enseñaron a no rendirme y a levantarme cuando caigo. Hoy juego el partido más difícil, pero no estoy solo , sigo siendo el mismo pibe con sueños, con fuerza y con la esperanza de que vuelva todo como era antes", expresó en aquella ocasión.

Liverpool apoyó al futbolista desde el principio de su tratamiento , y se realizó una campaña para juntar fondos para el futbolista y su familia. En la madrugada de este viernes, Lucca subió una nueva publicación para anunciar que su cáncer había desaparecido.

La carta con la que Lucca Rodríguez anunció que ya no sufre más cáncer

Lucca Rodríguez, golero juvenil de Liverpool

"Hoy 28/08/26 puedo decir que gané mi partido más difícil", se lee al principio de la carta publicada por Rodríguez en su cuenta de Instagram, en la que recordó todo lo que tuvo que vivir para llegar a este momento.

"Aquel 18/12 recibí esa noticia tan dura que me cambió la vida. Cáncer, quimioterapia, cirugía y en algunos casos amputación, esas palabras dieron vuelta por mi cabeza luego de salir del consultorio hasta que en un momento caí, con mi hermano hablándome y haciendo lo posible para despejarme y mantenerme fuerte durante esos minutos hasta que no aguante más. Aún tengo esa imagen grabada de mi madre junto a sus dos hijos abrazándose y consolándose el uno al otro y pensando en lo que se venía", expresó.

Rememoró también cómo fue ver a su padre "destrozado" al llegar a su casa, y remarcó que lo "destruyó" ver a sus padres "tristes" cuando ambos siempre estaban "firmes ante todo".

"Después de unas horas, tocaba informarle a mis amigos, familia y allegados, al ver sus caras en shock entendí lo que significaba para ellos y prometí no bajar los brazos para que me vean como siempre lo hicieron, alegre, sano y fuerte, y así fue. Ya con otra forma de ver las cosas y trasmitiéndole tranquilidad a todos, empezó todo", continuó.

Rodríguez reconoció que "decirle hasta pronto" al fútbol "dolió", pero "ya había prometido algo", y recordó que tras su primera cirugía le informaron que el tumor "no invadió otra zona del cuerpo", lo que "cambió totalmente el panorama para bien".

"El 29/12 llegó mi primera quimioterapia y al pasar de los días ya vi cambios en mi físico, caída de pelo, cansancio, etc. Pero nada de eso fue un obstáculo para seguir con mi vida como antes. Fueron tres meses de quimioterapia que se pasaron rápido para planificar lo más difícil", expresó.

El 24 de marzo llegó el día de su cirugía, cuando volvieron "el miedo, la ansiedad y los nervios". "10:00 am ingrese al block, lleno de dudas y sin saber que iba a ser de mi pierna después de esas cinco horas y media de cirugía. Gracias a Dios fue exitosa. Cuatro meses sin poder caminar eran los que esperaban", detalló el golero.

El 14 de abril su mamá lo llamó "entre lágrimas" y le dijo: "Hijo ya no hay más cáncer". "El resultado llevó su tiempo pero ahí me doy cuenta de que tantos meses de internaciones, estudios, cirugías que fueron interminables valieron la pena 100% y escucharla a ella llorando de alegría me dio aún más fuerzas para poder terminar esto", remarcó Rodríguez, que valoró que escribió esta carta "para cerrar esta etapa" y que "todo quede como una anécdota".

"Los tiempos de Dios son perfectos y el es el camino para seguir juntando fuerzas y salir adelante. Gracias a todos los que siempre estuvieron y nos acompañaron en este tiempo, Liverpool, Oncólogas/os, Enfermeras/os, Cirujanos, Fisioterapeutas, y sobre todo mi entorno. Fueron muchos meses que estuvieron junto a mi y mi familia vamos a estar agradecidos toda la vida. Ya deseando retomar con lo que más amo y con esas actividades que hacía pero pasar la página diciendo que le gane al cáncer", concluyó.