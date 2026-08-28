Las fotos de Rodrigo Dudok con las figuras de Bayern Múnich, donde entrenó con el primer equipo mientras suena para pasar de Racing a un club de Portugal

El delantero de Racing Club de Sayago, Rodrigo Dudok , compartió fotos con las estrellas de Bayern Múnich, equipo en el que se encuentra entrenando desde hace unos días en una prueba en el marco de la sociedad entre ambos clubes.

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El atacante viajó a mediados de agosto a Alemania para practicar con el plantel principal del histórico club.

Además de entrenar junto a ellos, Dudok, de 19 años, compartió fotos con estrellas de Bayern Múnich como el inglés Harry Kane, el francés Michael Olise, el colombiano Luis Díaz y el histórico golero Manuel Neuer.

“Una gran experiencia para nuestro jugador, Rodri Dudok, en Múnich”, destacó en sus redes Racing , cuya SAD forma parte del Grupo Red & Gold que encabezan Bayern y LAFC de Estados Unidos y que nuclea a varios clubes del mundo.

Dudok, la sorpresa de Bielsa en la selección sub 23, envió un mensaje al hincha: “La gente puede soñar (con ir a los JJOO)”

¿Quién es Rodrigo Dudok, el juvenil de 16 años que eligió Bielsa para el Preolímpico y que dará seis años de ventaja?

Rodrigo Dudok con Manuel Neuer en las prácticas de Bayern Múnich

Como informó Referí, el extremo uruguayo se encuentra en Alemania realizando una pasantía de 10 días. En caso de convencer al cuerpo técnico y concretar su incorporación, Dudok se convertirá en el primer futbolista uruguayo en vestir la camiseta del conjunto bávaro.

El juvenil llega a esta prueba de fuego impulsado por un momento futbolístico inmejorable. Tras iniciar su formación en Defensor Sporting --club con el que conquistó la Copa Uruguay en las ediciones 2023 y 2024-, recaló en Racing.

Rodrigo Dudok con Michael Olise en las prácticas de Bayern Múnich

Su impacto fue inmediato: se transformó en una pieza clave para que La Escuelita se consagrara campeona del Torneo Apertura.

Suena en Portugal

Mientras entrena en Alemania, el nombre de Dudok suena en el fútbol europea como un posible pase para Portugal.

Rodrigo Dudok en las prácticas de Bayern Múnich

Estrela Amadora de ese país busca que el jugador sea cedido y se sume al equipo en este período de pases.

Dudok cuenta con un recorrido constante en las divisionales formativas de la selección uruguaya, habiendo defendido la celeste en las categorías sub 17, sub 18, sub 20 y sub 23.

Rodrigo Dudok con Luis Díaz en las prácticas de Bayern Múnich

Esta experiencia internacional, sumada a su desequilibrio y velocidad por las bandas, llamó la atención de la estructura deportiva de Bayern Múnich que tiene uno de los principales planteles de Europa.

Estos 10 días de entrenamiento en suelo germano representan una oportunidad de oro no solo para la carrera del atacante, sino también para el fútbol uruguayo, que podría abrir una histórica puerta en uno de los clubes más grandes del mundo.