Fabián Césaro, exjugador de Peñarol, palpitó la previa del clásico en Quedó Picando: "Soy agradecido a la vida por haberme dejado jugar en Peñarol tantos años"

El exfutbolista de Peñarol Fabián Césaro pidió que el clásico contra Nacional de este domingo en el Estadio Campeón del Siglo "no sea más que una fiesta" , y recordó su etapa como futbolista carbonero en Quedó Picando, el programa de deportes del streaming de El Observador.

En una entrevista que realizó desde Argentina, donde nació y reside hace casi 20 años, Césaro aseguró que ya está palpitando la previa clásica , y marcó que tiene su "ritual" para ver estos partidos, con toda su familia vestida con indumentaria de Peñarol y con un asado pronto .

"Yo la verdad que soy agradecido, como digo siempre, a Peñarol, al fútbol, a la vida, por haberme dejado jugar en Peñarol tantos años , por haberle dejado algo al club", valoró el exmediocampista, hoy profesor de taekwondo , que recordó especialmente el clásico en el que le ganaron a Nacional 3-1 por el Torneo Clausura 2003, que comenzó a revertir el mal arranque de año carbonero y terminó con la obtención del Campeonato Uruguayo que cortó el tetracampeonato del bolso.

Césaro era uno de los fijos de ese equipo carbonero, dirigido por Diego Aguirre , que tenía figuras de la talla de Gabriel Cedrés, Martín García o Pablo Javier Bengoechea , pero el exjugador destacó que fue clave la llegada de José Luis Chilavert : "Fue lo que a nosotros nos alimentó a mejorar en el Clausura . Yo concentraba con él y Pepe Herrera, después me cambié porque roncaba mucho José jajaja. Pero nos cambió la forma de ser de él, la forma de hablar, de organizar lo que era la defensa", recordó.

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También reconoció que le muestra a su hija la derrota 3-2 contra el tricolor por el Torneo Clausura 2004, partido que el manya iba ganando 2-0 y lo perdió en los últimos 15 minutos, para darle una lección de vida. "Ella es taekwondista también, con 9 años es cinturón rojo, y tiene que aprender lo que es ganar y lo que es perder. Hay que explicarle que no es todo ganar en la vida", continuó.

No se olvidó de Diego Aguirre, quien valoró que lo pidió como su primer fichaje cuando asumió en el club en 2003 y él estaba en China. "A veces miro esos partidos de 2003 y lo que cambió es que está un poco más grande nada más. Ojalá que dure en Peñarol", resaltó Césaro, que explicó que el DT "es muy directo con el jugador".

El exfutbolista fue uno de los que terminó en prisión tras los incidentes en el clásico del Torneo Clausura del 2000. "Tratamos de enseñar que eso no es lo mejor. Un partido de fútbol se gana y se pierde, y no es lo mejor eso de irse a las manos. Dentro de la cancha lo que hay que tratar de hacer es jugar, meter, yo metía, pero tratar de ir hasta ahí", expresó.

Repasá la entrevista completa de Fabián Césaro con Quedó Picando: