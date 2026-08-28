Raúl Ferro antes del clásico entre Peñarol y Nacional en Quedó Picando: la necesidad del tricolor de "cambiar la actitud" y la crítica a la directiva del club

El exfutbolista de Nacional Raúl Ferro afirmó que el tricolor le ganará a Peñarol en el clásico de este domingo en el Campeón del Siglo, y criticó la falta de "actitud" del actual plantel albo en una entrevista con Quedó Picando , el programa de deportes del streaming de El Observador.

El hoy gerente deportivo de Huracán Buceo recordó cómo se vivían las previas clásicas en Nacional, en el que jugó entre los años 2009 y 2010 y se consagró campeón uruguayo de la temporada 2010/2011.

"Era bueno tener gente grande, que te daba tranquilidad. Nosotros nos quedábamos charlando" , expresó el exmediocampista, que destacó el rol de Óscar Javier Morales, "uno de los mejores capitanes" que tuvo, en ese plantel. "Siempre me decía 'la primer pelota dala cortita, agárrate confianza y después sí hacé lo que a vos te encanta, correr, meter'", expresó

Ferro rememoró que antes de uno de los nueve clásicos que vivió Alejandro Lembo se convirtió en uno de los protagonistas de la concentración: "Yo me quedaba en la última habitación con Nico Lodeiro y a eso de las 02:30 empezamos a sentir golpes en el pasillo, y cuando salimos estaba Lembo golpeando puertas diciendo 'mañana es el clásico, hay ganar, miren como estoy' . Te motivaba", detalló entre risas.

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"Tito" valoró que jugar en Nacional le "cambió la vida" y le dio un "salto" a su carrera, así como le permitió aprender en lo deportivo. También afirmó que hoy no existen mediocampistas como él u "OJ", y recordó que el Nacional de 2009 jugaba bien con ellos en el centro de la cancha.

Consultado sobre el momento actual del tricolor, aseguró que el equipo debe "cambiar la actitud". "Para mí es la base de todo. Es creerse, confiar en uno mismo, saber que están en un equipo grande, el más grande de Uruguay. Pero traer jugadores con el ADN también", continuó.

Para Ferro, además, la dirigencia de Nacional no escucha a los exjugadores experimentados que tiene o tuvo dentro del club: "A OJ no se le da mucha importancia, no se le toma en cuenta lo que él dice, y se toma en cuenta a otras personas que jugaron diez veces menos que él. Escucharlo más sería fundamental. El Vasco Ostolaza se fue, yo lo veía y me emocionaba".

Al exjugador le preguntaron si ve a Nacional con chances de obtener un resultado en el Campeón del Siglo, y respondió: "Sí, para mi ganamos, uno a cero o dos a uno, porque Peñarol va a salir a comerse los niños crudos y enfrente tiene a un grande".

Repasá la entrevista completa de Raúl "Tito" Ferro con Quedó Picando: