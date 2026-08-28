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Luciano Rodríguez, el primer juvenil que hizo debutar Carreño en su actual ciclo en Nacional, campeón uruguayo y que forma parte de la selección sub 20 de Diego Forlán

Si bien fue el tercer encuentro con la casaca tricolor, este fue el primero oficial del futbolista que fue campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025

28 de agosto de 2026 12:39 hs
El Observador | Sebastián Amaya

Por  Sebastián Amaya

Luciano Rodríguez en su debut oficial en Nacional

Luciano Rodríguez en su debut oficial en Nacional

Foto: Dante Fernández / FocoUy

El partido de Nacional ante Albion de este jueves por la Copa AUF Uruguay 2026 tuvo el debut oficial de Luciano Rodríguez, juvenil de la cantera tricolor de 19 años que jugó en el lateral derecho y que tuvo una correcta actuación.

Si bien fue el tercer encuentro con la casaca tricolor, este fue el primero oficial del futbolista, quien tiene en su perfil el título de ser campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 pese a no haber jugado.

Es que su primera convocatoria en el principal plantel tricolor fue ante Montevideo City Torque del 2 de febrero de 2025, por la primera fecha del Torneo Apertura, encuentro en el que estuvo en el banco de suplentes del equipo de Martín Lasarte y no ingresó.

Luciano Rodríguez

Luciano Rodríguez

Al estar en el formulario oficial, figura como uno de los campeones tricolores del año pasado.

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El zaguero de 1.93 metros de altura, nacido el 15 de marzo de 2007 y apodado "el Negro", tuvo que esperar casi un año para poder jugar en la Primera tricolor, cuando fue uno de los juveniles de la pretemporada de Jadson Viera y en enero ingresó en los finales de los partidos ante Deportivo Maldonado, cinco minutos, y Cerro Largo, 15’, por la Copa de la Liga AUF Uruguay.

Luego, también en el verano y por ese torneo, estuvo convocado ante Progreso y en el amistoso frente a Deportes Concepción de Chile, pero no entró.

Rodrigo Martínez, Federico Bais, Román Clematte, Lautaro Codina, Felipe Bianchi, Lautaro Vázquez, Axel Frugone, Luciano González, Luciano Rodríguez y Mateo Soria.

Rodrigo Martínez, Federico Bais, Román Clematte, Lautaro Codina, Felipe Bianchi, Lautaro Vázquez, Axel Frugone, Luciano González, Luciano Rodríguez y Mateo Soria.

Su regreso a la cancha y en el principal equipo tricolor fue este jueves ante Albion, en el que fue su primer partido como titular y en el que completó los 90 minutos del 0-0.

Habitual zaguero, le dio una mano a Daniel Carreño y cubrió el lateral derecho de la línea de cuatro que colocó el DT.

Tuvo una sobria actuación y se destacó con una muy buena habilitación a Tomás Verón Lupi.

Ahora habrá que ver si Carreño, que suele apostar por los juveniles, lo vuelve a tener en cuenta en una zona del equipo en la que no estará Paolo Calione, quien se fue cedido al fútbol de Catar y se despidió este jueves ante Albion.

Por el momento, es el primer juvenil que hace debutar de forma oficial el técnico albo en este ciclo.

En la sub 20 de Diego Forlán

Luciano Rodríguez está en Nacional desde 2021, cuando comenzó su proceso en las juveniles haciendo el trayecto desde la Séptima hasta la Tercera, su actual categoría.

En las formativas tricolores suma 9 títulos, con 131 partidos y 9 goles, según datos de Atilio Software.

Luciano Rodríguez en la selección uruguaya sub 20 de Diego Forlán

Luciano Rodríguez en la selección uruguaya sub 20 de Diego Forlán

Además, este año jugó la Copa Libertadores sub 20.

El juvenil tricolor también forma parte del proceso de la selección uruguaya sub 20 que actualmente dirige Diego Forlán.

Estuvo en la convocatoria previa a que el DT fuera designado y también en las primeras listas que dio el entrenador, aunque en esta semana, que coincidió con los partidos de la Copa AUF Uruguay, no fue citado para los amistosos ante Paraguay.

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