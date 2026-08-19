La charla de Daniel Carreño con Agustín Dos Santos y su apuesta a los juveniles de Nacional; repasá los 21 futbolistas que debutaron en sus anteriores ciclos

Uno de los sellos de Daniel Carreño en sus anteriores ciclos como entrenador de Nacional fue confiar en jugadores juveniles de la cantera del club y hacerlos debutar en Primera división, algo que sigue en sus planes en este nuevo proceso que comenzó esta semana en su regreso a los tricolores.

Más de 20 futbolistas de la “cantera inagotable” debutaron con Carreño cuando estuvo al frente del primer equipo en los años 2002/2003 y en su segunda experiencia en 2007.

Este martes, en su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, Carreño tuvo una charla en la cancha con Agustín Dos Santos, el juvenil tricolor que lleva la camiseta 10 y que es una de las promesas tricolores.

En las imágenes se vio al DT haciéndole un comentario y al volante sonriendo.

El plantel que hereda Carreño en Nacional: una mezcolanza de cinco técnicos, Recoba, Lasarte, Peirano, Jadson Viera y Bava, y un rompecabezas a resolver en cinco días

"¿Vino Guardiola?": la alegría de Daniel Carreño en su primera conferencia como DT de Nacional, las críticas de Sebastián Coates y la atenta mirada de Ricardo Vairo

Primeras indicaciones de Daniel Carreño y su cuerpo técnico en Los Céspedes pic.twitter.com/4GPzeJJrE9 — Nacional (@Nacional) August 18, 2026

Además de Dos Santos, en el actual plantel tricolor el entrenador cuenta con otros juveniles que ya saben lo que es jugar en Primera: Paolo Calione, Tomás Viera, Román Clematte, Juan Ignacio García, Rodrigo Martínez y Pavel Núñez.

Luego, en la conferencia de prensa de presentación, Carreño fue consultado por si iba a utilizar a los juveniles en este nuevo ciclo y en el presente contexto de Nacional, obligado a ganar para recuperarse e intentar clasificar a las copas, con el clásico ante Peñarol en el Campeón del Siglo en dos fechas.

“Sí, los juveniles en este club siempre tienen las puertas abiertas, siempre”, afirmó el técnico.

Daniel Carreño nuevo entrenador de Nacional FOTO: FOCOUY

“Y justamente yo soy un entrenador que me he caracterizado por eso, he trabajado con los jugadores del club, varias pruebas tengo, no les voy a hablar del 2002 porque alguno de ustedes ni siquiera estaba. Pero siempre... Igual en el 2007, en mi segunda oportunidad, subí a toda una generación de jugadores que triunfaron en el fútbol”, repasó al hablar de sus anteriores ciclos.

Luego, analizó el presente del equipo. “Sí, van a tener oportunidad. Me decís ‘en este momento que es bravo’, pero van a tener oportunidad. Los juveniles de Nacional están preparados. Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, y desde el punto de vista técnico-táctico para enfrentar la competencia. Hay que ver, el jugador que esté bien va a jugar, no importa la edad, la nacionalidad, no importa nada. El jugador que demuestre que está para jugar, va a jugar”, señaló Carreño.

Los primeros juveniles que debutaron con Carreño

En su primer ciclo en Nacional, entre 2002 y 2003, con su primer y único título de Campeonato Uruguayo en aquella primera temporada y luego perdiendo en las finales ante el Peñarol de Diego Aguirre y José Luis Felix Chilavert, Carreño hizo debutar a 15 jugadores de las formativas del club.

En su primer partido al frente del equipo, en el que reemplazaba a Hugo De León, hizo debutar a los primeros dos juveniles: Daniel Leites y Peter Vera. Fue en el amistoso ante la selección de Maldonado el 9 de enero de 2002

El Chory Castro Leonardo Carreño

Luego, ya en la temporada oficial de aquel año, Carreño hizo debutar a Gonzalo “Chory” Castro, quien luego fue figura en los albos, como también a Maureen Franco, que comenzó como lateral y luego fue goleador en varios clubes, y al lateral izquierdo Ignacio La Luz Santa Cruz.

Maureen Franco en un clásico de 2006

También se estrenaron el lateral camerunés Angbwa Benoit, el defensa Carlos “Hormiga” Valdez, el talentoso volante Juan Ángel Albín y Gonzalo Viera, un delantero que jugó 7 minutos oficiales ante Defensor Sporting y tuvo tres presencias con la casa tricolor.

Luis Suárez y Carlos Valdez en una práctica de Nacional

En 2003 Carreño tuvo más debuts, algunos que luego fueron figuras y otros que no lograron afianzarse.

Juan Albín

Uno de ellos fue el volante Juan Pablo Molina, que solo jugó dos partidos.

Luis Suárez y Totono Silva @CNdeFhistoria

Otro de los debutantes con el entrenador en aquella temporada fue Alberto “Totono” Silva, talentoso volante que luego fue dos veces campeón uruguayo y que falleció en 2023.

Martín Lasarte y Mauricio Victorino sonríen tras el triunfo clásico Foto: Nacional

De la mano de Carreño también debutaron en aquel año Mauricio Victorino, figura tricolor y de la selección uruguaya en el ciclo del Maestro Óscar Tabárez, Leonardo Seoane y el brasileño Joao Junior, ambos con un solo partido ante la selección de San José, y el arquero Sebastián Viera, quien también fue muy destacado y tuvo una larga carrera internacional en Colombia.

Sebastián Viera AFP

La segunda tanda que subió a Primera en 2007

En su regreso al club en el año 2007, Carreño mantuvo su tendencia de apostar a las formativas y subió a varios juveniles que debutaron en Primera.

Pablo Álvarez

Uno de ellos fue Pablo Álvarez, el lateral derecho que luego hizo una destacada carrera y que actualmente es el gerente deportivo de Boston River, con la posibilidad que se maneja en estos días de volver a Nacional para reemplazar a Sebastián Eguren en ese rol que quedó vacante desde el pasado domingo, día en el que también fue cesado el DT Jorge Bava.

Martín Cauteruccio

El goleador Martín Cauteruccio también se estrenó en aquella temporada, al igual que Mathías Cardacio, otro volante destacado.

Mathías Cardacio en Nacional 2019 Leonardo Carreño

El DT también hizo debutar a jugadores que no se consolidaron, como Maximiliano Acuña, que jugó un solo partido oficial y tiene título de campeón uruguayo 2008/09, a Adrián Argachá, que disputó un único amistoso y luego relanzó su carrera en otros clubes, y a Darío Ferreira, volante que sumó 21 encuentros con la camiseta tricolor.

Nicolás Lodeiro Foto: Dante Fernández/Focouy

El último gran debut de Carreño fue el de Nicolás Lodeiro, el 21 de julio de 2007 ante Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores, quien luego sería figura y con quien pudo haber coincidido este año si el volante no se retiraba como lo hizo días atrás.

Juveniles de Nacional que debutaron en Primera con Daniel Carreño:

2002 / 2003:

Daniel Leites

Peter Vera

Maureen Franco

Gonzalo Castro

Ignacio La Luz

Angbwa Benoit

Carlos Valdez

Juan Ángel Albín

Gonzalo Viera

Juan Pablo Molina

Alberto “Totono” silva

Mauricio Victorino

Leonardo Seoane

Joao Junior

Sebastián Viera

2007:

Pablo Álvarez

Martín Cauteruccio

Mathías Cardacio

Maximiliano Acuña

Adrián Argachá

Darío Ferreira

Nicolás Lodeiro