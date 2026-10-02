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Imputan a seis hinchas de Cerro que amenazaron a un conductor de Ucot y lo obligaron a desviar su recorrido: tendrán arresto domiciliario

Tendrán tobillera electrónica y solo podrán salir de sus casas para ir a trabajar; las medidas rigen por 150 días, mientras continúa la investigación

2 de octubre de 2026 20:39 hs
Ómnibus de UCOT, imagen de archivo ilustrativa.&nbsp;

Ómnibus de UCOT, imagen de archivo ilustrativa. 

Foto: Leonardo Carreño.

La Justicia imputó a seis hinchas del Club Atlético Cerro que el pasado domingo 9 de agosto, en la previa a un partido de su club contra Danubio, subieron a un ómnibus de Ucot, amenazaron al chofer y lo obligaron a desviar su recorrido para que los dejara en la cancha de Jardines del Hipódromo.

Fueron imputados por asociación para delinquir y violencia privada. En el caso de uno de los hinchas fue imputado como autor, mientras que los otros cinco fueron identificados como coautores.

Deberán cumplir arresto domiciliario y serán controlados con tobilleras electrónicas. Solo podrán salir de sus casas para trabajar, informó la Fiscalía General de la Nación.

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Además, se dispuso el cierre de fronteras y la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima, es decir, el chofer del ómnibus.

Las medidas rigen por 150 días.

El domingo 9 de agosto un conductor de Ucot denunció que fue "secuestrado" y amenazado con un arma de fuego para conducir hasta el intercambiador Belloni sin detenciones. Los albicelestes abordaron el ómnibus de recorrido 306 y se dirigían al Estadio Jardines del Hipódromo para jugar de visitantes contra Danubio.

La Policía detuvo este jueves a las personas que resultaron imputadas luego de varios allanamientos en Cerro Norte, Casabó y Nuevo París.

Semanas después de que se conociera el caso, la Policía ya había identificado a los 50 hinchas de Cerro que subieron al ómnibus, como también a los vehículos que participaron de la maniobra.

El chofer contó en rueda de prensa su versión de los hechos. "Cuando se me sube la parcialidad, me dicen: 'Mirá que vamos a ir escoltados por dos motos adelante, unos tres autos, cuatro, atrás. No sube nadie'", dijo consignado por Subrayado de Canal 10.

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