Héctor Cancela fue reelecto como rector de la Universidad de la República hasta 2030

La Asamblea General del Claustro reeligió al rector de la Universidad de la República (Udelar) Héctor Cancela para continuar en este cargo para el período 2026-2030 . Esta candidatura fue la única presentada y contó con el apoyo de 89 claustristas -42 docentes, 26 estudiantes y 21 egresados y egresadas-, de un total de 112 integrantes de este órgano .

Cancela también ha sido decano de la Facultad de Ingeniería y presidente de la Asociación de Docentes de la Udelar ( ADUR ), y se encuentra como rector desde julio de 2025 , tras una elección extraordinaria para completar el mandato de Rodrigo Arim . Este último se encuentra como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ( OPP ) del gobierno de Yamandú Orsi .

La votación de la reelección se realizó el pasado miércoles, y según consigna el portal de la Udelar, al fundamentar su voto los miembros de la asamblea destacaron la " defensa de la autonomía y el cogobierno , la promoción de la participación universitaria y sus esfuerzos para incrementar el presupuesto de la institución", entre otros puntos.

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El rector agradeció el apoyo de la mayoría de los participantes y aspiró a que el próximo período sea "igualmente intenso" y a que puedan seguir "trabajando con mucha mucha energía y mucha fuerza". También agradeció a quienes lo acompañaron durante los 14 meses de su rectorado y a su familia.

Héctor Cancela, rector de la Universidad de la República Foto: Universidad de la República

Cancela señaló que para Udelar este es un momento especial, "difícil, de tensiones, pero es un momento lindo porque es una universidad que crece". Además expresó su compromiso para ir "contra toda forma de violencia", y mencionó especialmente la violencia de género.

A inicios de setiembre, un estudiante de 19 años apuñaló a una compañera en la Facultad de Medicina. Recientemente la víctima volvió a estudiar tras estar internada. Por otro lado, la Justicia imputó por un delito de femicidio en grado de tentativa al agresor. Como medida cautelar le dieron seis meses de prisión preventiva. Durante el primer mes, el joven permanecerá en el Hospital Vilardebó por recomendación de los peritos psiquiatras forenses. Una vez cumplido ese período, está previsto que sea trasladado a un establecimiento penitenciario.

Entre otros aspectos, Cancela explicó que la institución educativa busca estar en contacto con el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, las organizaciones sociales y el sector productivo.

El rector nació en 1967, es ingeniero en Sistemas de Computación (Udelar) y doctor en Informática (Universidad de Rennes 1 / INRIA, Francia). También es profesor titular (Grado 5) en el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería y cuenta con experiencia en participación gremial dentro de la universidad pública.