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Nacional vs Montevideo City Torque: en el Gran Parque Central los tricolores están invictos ante los ciudadanos; mirá los antecedentes

Los antecedentes entre ambos equipos marcan un claro dominio de los tricolores sobre los ciudadanos

2 de octubre de 2026 16:00 hs
Nacional Torque, campeonato clausura 2025/Maximiliano Gómez
Foto: Leonardo Carreño
Maximiliano Gómez celebra su segundo gol para Nacional ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura

Maximiliano Gómez celebra su segundo gol para Nacional ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura

Antecedentes de Nacional vs Torque

Los antecedentes entre ambos equipos marcan un claro dominio de los tricolores sobre los ciudadanos, que en 2018 comenzaron a competir en Primera división y enfrentaron a ambos grandes.

Nacional y Montevideo City Torque jugaron hasta el momento suman 17 partidos, con 13 victorias albos, dos empates y dos de los celestes.

Con respecto a goles, en todos esos encuentros Nacional marcó 41 (2.4 por partido) y Torque 19 (1.1).

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En los últimos enfrentamientos, Torque perdió los últimos cuatro partidos ante los albos: 3-2 y 2-1 en este 2026, ambos en el Charrúa, y 2-1 y 5-2 el año pasado.

La última victoria de los ciudadanos ante los tricolores fue hace cinco partidos, por el Apertura 2025, por 1-0.

Invicto en el Gran Parque Central

En el Gran Parque Central, donde jugarán el lunes, Nacional está invicto ante Torque con cuatro triunfos y dos empates, con 14 goles locales y seis visitantes.

El último partido en el estadio tricolor fue en agosto de 2025 y los albos ganaron por 5-2, con tres goles de Nicolás López, luego de haber empatado en las dos anteriores presentaciones en La Blanqueada en 2022 y 2023.

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