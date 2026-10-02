Nacional vs Montevideo City Torque: en el Gran Parque Central los tricolores están invictos ante los ciudadanos; mirá los antecedentes

Nacional recibirá a Montevideo City Torque en el Gran Parque Central el lunes (20:00 horas), en el partido que marcará el cierre de la novena fecha del Clausura y que tendrá a los tricolores recibiendo al líder del torneo en el comienzo de la etapa.

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Los antecedentes entre ambos equipos marcan un claro dominio de los tricolores sobre los ciudadanos, que en 2018 comenzaron a competir en Primera división y enfrentaron a ambos grandes.

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Nacional y Montevideo City Torque jugaron hasta el momento suman 17 partidos, con 13 victorias albos, dos empates y dos de los celestes.

Con respecto a goles, en todos esos encuentros Nacional marcó 41 (2.4 por partido) y Torque 19 (1.1).

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En los últimos enfrentamientos, Torque perdió los últimos cuatro partidos ante los albos: 3-2 y 2-1 en este 2026, ambos en el Charrúa, y 2-1 y 5-2 el año pasado.

La última victoria de los ciudadanos ante los tricolores fue hace cinco partidos, por el Apertura 2025, por 1-0.

Invicto en el Gran Parque Central

En el Gran Parque Central, donde jugarán el lunes, Nacional está invicto ante Torque con cuatro triunfos y dos empates, con 14 goles locales y seis visitantes.

Foto: Leonardo Carreño

El último partido en el estadio tricolor fue en agosto de 2025 y los albos ganaron por 5-2, con tres goles de Nicolás López, luego de haber empatado en las dos anteriores presentaciones en La Blanqueada en 2022 y 2023.