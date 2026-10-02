El hincha de Peñarol que no se cortará el pelo hasta que el equipo de Diego Aguirre gane cinco partidos seguidos; mirá el video y sus historias

Un hincha de Peñarol prometió que no se cortará el pelo hasta que el equipo de Diego Aguirre gane cinco partidos consecutivos, siguiendo una tendencia que comenzó en Inglaterra un parcial de Manchester United que se hizo conocido a nivel mundial.

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Mateo, tal es su nombre, comenzó su iniciativa “como protesta” el pasado 4 de mayo luego del empate ante Defensor Sporting en el Torneo Apertura.

“Quería, como protesta en este momento pésimo que está pasando Peñarol, quería empezar con esto”, dijo en el video del día uno con su desafío, en el que se lo ve con el pelo corto y sin barba.

El hincha de Peñarol que no se cortará el pelo hasta que gane cinco partidos seguidos

“Yo soy hincha de Peñarol, no lo hago a modo de burla”, aclaró.

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El joven ya lleva 21 semanas sin cortarse el pelo, tal como se puede ver en los videos que publica en Instagram partido tras partido, donde ya se lo nota con más pelo y barba.

El último que subió fue tras el partido ante Montevideo City Torque, con empate 1-1 este miércoles, desde el Estadio Centenario.

El hincha de Peñarol que no se cortará el pelo hasta que gane cinco partidos seguidos

“Este es el día 146 sin cortarme el pelo”, dijo tras el encuentro que consideró “una total vergüenza”.

“Uno se calienta, no generamos nada”, comentó, “parecía que estábamos jugando contra Flamengo”. “Era un partido que se tenía que jugar de igual a igual, Peñarol tenía que ganar y se conformó con el empate”, agregó.

El hincha de Peñarol que no se cortará el pelo hasta que gane cinco partidos seguidos

La última recha de cinco victorias

La última racha de cinco partidos seguidos ganador por Peñarol fue el año pasado, cuando encadenó seis victorias consecutivas entre el 27 de abril y el 24 de mayo.

Esa seguidilla tuvo los triunfos ante Cerro por 3-1 y Defensor Sporting por 1-0, en las fechas 13 y 14 del Apertura, más las victorias por la Copa Libertadores ante San Antonio Bulo Bulo (3-0) y Olimpia de Paraguay (3-2), ante Montevideo City Torque en la última del Apertura por 2-1, y en la primera del Intermedio ante Plaza Colonia por 2-0.