La decisión de Boston River para elegir a Jorge Cazulo, a quien tenían en carpeta desde hace tiempo, y la búsqueda sin apuro del sucesor de Pablo Álvarez

Boston River tendrá este domingo el debut de Jorge Cazulo , el nuevo entrenador del equipo que llega al club tras la destitución de Ignacio Ithurralde y el interinato de Diego Jaume en el último partido ante Peñarol.

El flamante DT firmó contrato, fue presentado y comenzó a entrenar en el complejo del sastre junto a su cuerpo técnico que conforman Pablo Dorelo y Alex Farto.

El debut será este domingo a las 13:00 cuando Boston River reciba en Florida a Juventud de Las Piedras a las 13:00 horas.

La llegada de “Piki” Cazulo, ídolo en Sporting Cristal de Perú , a Boston River, llamó la atención ya que será su primera experiencia en el fútbol uruguayo a cargo de un equipo de Primera división.

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Además, a sus 44 años y en sus primeras experiencias como DT, el exfutbolista de Peñarol y Nacional no aparecía en la danza de nombres de entrenadores en el actual fútbol uruguayo.

La charla de Jorge Cazulo al llegar a Boston River

Desde la SAD de Boston River indicaron a Referí que tenían en carpeta a Cazulo desde hace ya un buen tiempo.

Había estado entre las opciones que se manejaron en el momento en el que designó a Jadson Viera para entrenador, lo que ocurrió en diciembre de 2023.

Como informó Referí, Cazulo, que jugó por última vez en el fútbol uruguayo en Racing en 2010, comenzó su carrera al costado de las canchas en las inferiores de Sporting Cristal, club al que defendió entre 2012 y 2020.

Trabajó en las formativas del equipo peruano entre 2021 y 2023, y luego fue asistente del argentino Mariano Soso en Defensa y Justicia entre mayo de 2025 y junio de 2026.

Jorge Cazulo en Boston River

Ahora comenzará su primer gran desafío al frente de un cuerpo técnico y con el objetivo de recuperar a Boston River, que no pasa por un buen momento.

El sastre está en el puesto 11 del Torneo Clausura con 8 puntos, decimocuarto en la Anual con 30 unidades, a 8 de los puestos de copa, y mira al descenso de reojo: está a 7 puntos de Wanderers y Cerro, los dos equipos que comparten el último lugar de la zona de salvación y que apenas superan a Albion, que este lunes entró en la zona roja

Sin apuro por el nuevo gerente deportivo

Boston River tuvo también hace unas semanas la salida de su gerente deportivo, Pablo Álvarez, quien firmó con Nacional para desempeñar esa función.

Por el momento la SAD no designó a nadie para que lo reemplace y se busca “con tranquilidad” un sustituto, indicaron a Referí.

Quien actualmente desempeña esa tarea es Juan Delgado, quien trabajaba junto a Álvarez en la gerencia deportiva.